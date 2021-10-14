Suriye'de yeni bir harekat olacak mı? Abdullah Ağar: ABD gözlerimizin içine baka baka bir terör ordusu bir terör devleti kuruyor

Taliban heyeti Türkiye’de. Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşme neden önemli? Öte yandan Lübnan’da ordu sokağa indi. Başkent Beyrut’ta çıkan olaylarda 6 kişi öldü, yaralılar var. Lübnan’da neler oluyor? Bir diğer yandan Suriye’de yeni bir harekat olup olmayacağı merak konusu. Tel Rıfat bölgesi neden önemli? Neden tehdit altında? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, konularla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, “Şu an ABD gözlerimizin içine baka baka bir terör ordusu bir terör devleti kuruyor. DEAŞ’la mücadele maskesini kullanıyor. ABD ordusunun kullandığı en üst seviye araçlar PKK’nin altında.” ifadelerini kullandı. Ağar, “Korkunç bir oyun oynuyor. Bunun kırılmasının tek yolu PKK’yı ortadan kaldırmak” dedi.

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