Terör yuvası Tel Rıfat’a operasyon ne zaman? Canlı yayında flaş değerlendirmeler | A Haber sıcak bölgede
Son dakika haberi... YPG/PKK terör örgütü Suriye'de güvenli bölgeleri tehdit ediyor. Peki Suriye'de yeni bir harekat olacak mı? Tel Rıfat bölgesi neden önemli? Saldırıların merkezinde neden Tel Rıfat var? Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye Mare'den aktardı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde yapılacak" şeklinde konuştu.
Peki Tel Rıfat'a operasyon gelecek mi? Gelirse hangi şekilde yapılacak? Bölgede son durum ne? Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye Mare'den aktardı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
BÖLGEDE ELLER TETİKTE
Geçgel bölgedeki son durumu şu ifadelerle anlattı: Hemen 800 metre ilerimiz teröristlerin PKK'lıların mevzilerinin bulunduğu nokta. Tansiyon zaman zaman yükseliyor.
RUS DRONE DÜŞÜRÜLDÜ
Dün Rusya'ya ait gözetleme drone'u bu noktada düşürüldü. Muhalif güçler de bu sabah PKK'lı teröristlerin açmış olduğu taciz atışına karşılık verdiler. O silah seslerini biz de bu noktada çok net bir şekilde duyduk. Termal kameraya PKK'lı teröristlerin sızma girişimleri de yansıdı.
TERÖRİSTLER PANİĞE KAPILDI
Bu saldırı girişimlerine karşılık veriliyor. Kahraman Mehmetçik eller tetikte bekliyor. Operasyon sinyalleri peş peşe geldikten sonra PKK'lı teröristler paniğe kapıldı. Hendekler kazmaya başladılar tüneller yapıyorlar. Sivillerden ele geçirdikleri evlerin etrafını tünellerle örüyorlar evleri de tünellerle birbirlerine bağlıyorlar.
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, bölgede gerçekleşecek olası bir operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİZ HAZIRIZ DEMEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk konuşmasını yaptığı zaman bunun bir operasyon sinyali olduğunu değerlendirmiştik. Peşi sıra bakanlar da açıklamalar yapıyor. Milli Savunma Bakanı'nın konuşması artık biz hazırız demek manasına geliyor. Sinyali aldıktan sonra artık hazırlıkların tamamlandığı manasında şimdi süreç şöyle işler, yine muhataplarla ki ABD – Rusya burada önde gelir diplomatik alanda mesajlar verilir, konu bir kez daha gözden geçirilir. Bu süreç içerisine girildiğini düşünüyorum.
OPERASYON NE ZAMAN OLUR?
Artık yine de tepkiler alındıktan sonra Türkiye ifade edildiği üzere kendi göbeğini kendisi kesecekse karar tamamen insiyatif diyelim ona tamamen Türkiye'nin elindedir. Bugün de olur yarın da olur 3 gün sonra da olur. Tamamen bize bağlı bir husus.
"PKK TÜRKİYE'Yİ SURİYE'YE ÇEKMEK İSTİYOR"
Diplomasinin öne geçmesini istersek eğer böyle bir olasılık var mı? Diplomasiden burada ben sonuç beklemiyorum bu noktada. Çünkü ABD Suriye'nin toprak bütünlüğünü artık burada hesaba katmadan Ürdün Kralı Abdullah'ı da devreye sokarak Esad'ın bir şekilde koltukta kalması ama Suriye'nin bölünmesi açısından özerk bir garnizon devleti kurulması bakımından anayasaya bu şekilde bir gelişme içerisinde bilgiler aktarılması söz konusuyken ABD'den herhangi bir olumlu konu çıkmayacaktır. Rusya'nın İdlib konusundaki ifadelerinde Soçi'de nasıl konuştular tam bilemiyoruz net bilgiler gelmediği için ama İdlib başka şu andaki mevzu başka. Şu andaki mevzu tamamen Türkiye'nin içerisine terör tekrar girmek istiyor. İkincisi ise PKK terör örgütü tekrar Türkiye'yi Suriye'ye çekmek istiyor.
Burada Türkiye'ye mütecaviz davranışlar Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü bir takım tüneller vs. faaliyet içerisinde. Burada baktığınızda hem Esad'ın hem Rus'un hem de ABD'nin silahı var. Terör örgütünün kendisinden ziyade yapılan hazırlıklar içerisinde terör örgütünün arkasındaki güçlerin bir şekilde mesaj alması gerekiyor.
OPERASYONUN ŞEKLİ NASIL OLUR?
Harekat yapılacaksa 30 km'lik bant genişliği içerisinde PKK terör örgütünün halihazırda var olduğu noktalar veya hangi noktalardan buraya etki ediliyorsa bunlar hedef alınacaktır. Yani bu Tel Rıfat da olabilir Aynel Arab bölgesi de olabilir. Harekatın şekli ille asker girecek belirli bir bölgeyi tamamen kapatacak şeklinde değerlendirmek de mümkün ama özel operasyonlarla havadan karadan bazı operasyonlarla da bu mümkündür. Sürekli de olabilir. sadece bir kereliğine de olabilir. Bunlar hep TSK'nın kararlarıdır. Ama Fırat'ın doğusu başka batısı başka bir operasyon da değerlendirilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...
- Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında?
- Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...
- Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…
- Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!
- TCMB Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı faiz düşer mi artar mı?
- Turgut Reis evleri kura canlı izle: 14 Ekim Konya Meram Turgutreis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı
- YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri?
- Yusuf Tuna kimdir? TCMB’ye atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna kaç yaşında, kariyeri nasıl?