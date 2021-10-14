Terör yuvası Tel Rıfat’a operasyon ne zaman? Canlı yayında flaş değerlendirmeler | A Haber sıcak bölgede

OPERASYON NE ZAMAN OLUR?

Artık yine de tepkiler alındıktan sonra Türkiye ifade edildiği üzere kendi göbeğini kendisi kesecekse karar tamamen insiyatif diyelim ona tamamen Türkiye'nin elindedir. Bugün de olur yarın da olur 3 gün sonra da olur. Tamamen bize bağlı bir husus.

"PKK TÜRKİYE'Yİ SURİYE'YE ÇEKMEK İSTİYOR"

Diplomasinin öne geçmesini istersek eğer böyle bir olasılık var mı? Diplomasiden burada ben sonuç beklemiyorum bu noktada. Çünkü ABD Suriye'nin toprak bütünlüğünü artık burada hesaba katmadan Ürdün Kralı Abdullah'ı da devreye sokarak Esad'ın bir şekilde koltukta kalması ama Suriye'nin bölünmesi açısından özerk bir garnizon devleti kurulması bakımından anayasaya bu şekilde bir gelişme içerisinde bilgiler aktarılması söz konusuyken ABD'den herhangi bir olumlu konu çıkmayacaktır. Rusya'nın İdlib konusundaki ifadelerinde Soçi'de nasıl konuştular tam bilemiyoruz net bilgiler gelmediği için ama İdlib başka şu andaki mevzu başka. Şu andaki mevzu tamamen Türkiye'nin içerisine terör tekrar girmek istiyor. İkincisi ise PKK terör örgütü tekrar Türkiye'yi Suriye'ye çekmek istiyor.