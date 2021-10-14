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Terör yuvası Tel Rıfat’a operasyon ne zaman? Canlı yayında flaş değerlendirmeler | A Haber sıcak bölgede

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Terör yuvası Tel Rıfat’a operasyon ne zaman? Canlı yayında flaş değerlendirmeler | A Haber sıcak bölgede

Son dakika haberi... YPG/PKK terör örgütü Suriye'de güvenli bölgeleri tehdit ediyor. Peki Suriye'de yeni bir harekat olacak mı? Tel Rıfat bölgesi neden önemli? Saldırıların merkezinde neden Tel Rıfat var? Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye Mare'den aktardı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde saldırılar arttı. ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG/PKK, ülkenin kuzeyindeki ilçeleri ağır silahlarla hedef alıyor. Rusya'nın örgütü kontrol etme sözleri ise hala uygulamaya geçmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde yapılacak" şeklinde konuştu.

Peki Tel Rıfat'a operasyon gelecek mi? Gelirse hangi şekilde yapılacak? Bölgede son durum ne? Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye Mare'den aktardı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BÖLGEDE ELLER TETİKTE

Geçgel bölgedeki son durumu şu ifadelerle anlattı: Hemen 800 metre ilerimiz teröristlerin PKK'lıların mevzilerinin bulunduğu nokta. Tansiyon zaman zaman yükseliyor.

RUS DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Dün Rusya'ya ait gözetleme drone'u bu noktada düşürüldü. Muhalif güçler de bu sabah PKK'lı teröristlerin açmış olduğu taciz atışına karşılık verdiler. O silah seslerini biz de bu noktada çok net bir şekilde duyduk. Termal kameraya PKK'lı teröristlerin sızma girişimleri de yansıdı.

TERÖRİSTLER PANİĞE KAPILDI

Bu saldırı girişimlerine karşılık veriliyor. Kahraman Mehmetçik eller tetikte bekliyor. Operasyon sinyalleri peş peşe geldikten sonra PKK'lı teröristler paniğe kapıldı. Hendekler kazmaya başladılar tüneller yapıyorlar. Sivillerden ele geçirdikleri evlerin etrafını tünellerle örüyorlar evleri de tünellerle birbirlerine bağlıyorlar.

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, bölgede gerçekleşecek olası bir operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BİZ HAZIRIZ DEMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk konuşmasını yaptığı zaman bunun bir operasyon sinyali olduğunu değerlendirmiştik. Peşi sıra bakanlar da açıklamalar yapıyor. Milli Savunma Bakanı'nın konuşması artık biz hazırız demek manasına geliyor. Sinyali aldıktan sonra artık hazırlıkların tamamlandığı manasında şimdi süreç şöyle işler, yine muhataplarla ki ABD – Rusya burada önde gelir diplomatik alanda mesajlar verilir, konu bir kez daha gözden geçirilir. Bu süreç içerisine girildiğini düşünüyorum.

OPERASYON NE ZAMAN OLUR?

Artık yine de tepkiler alındıktan sonra Türkiye ifade edildiği üzere kendi göbeğini kendisi kesecekse karar tamamen insiyatif diyelim ona tamamen Türkiye'nin elindedir. Bugün de olur yarın da olur 3 gün sonra da olur. Tamamen bize bağlı bir husus.

"PKK TÜRKİYE'Yİ SURİYE'YE ÇEKMEK İSTİYOR"

Diplomasinin öne geçmesini istersek eğer böyle bir olasılık var mı? Diplomasiden burada ben sonuç beklemiyorum bu noktada. Çünkü ABD Suriye'nin toprak bütünlüğünü artık burada hesaba katmadan Ürdün Kralı Abdullah'ı da devreye sokarak Esad'ın bir şekilde koltukta kalması ama Suriye'nin bölünmesi açısından özerk bir garnizon devleti kurulması bakımından anayasaya bu şekilde bir gelişme içerisinde bilgiler aktarılması söz konusuyken ABD'den herhangi bir olumlu konu çıkmayacaktır. Rusya'nın İdlib konusundaki ifadelerinde Soçi'de nasıl konuştular tam bilemiyoruz net bilgiler gelmediği için ama İdlib başka şu andaki mevzu başka. Şu andaki mevzu tamamen Türkiye'nin içerisine terör tekrar girmek istiyor. İkincisi ise PKK terör örgütü tekrar Türkiye'yi Suriye'ye çekmek istiyor.

Burada Türkiye'ye mütecaviz davranışlar Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü bir takım tüneller vs. faaliyet içerisinde. Burada baktığınızda hem Esad'ın hem Rus'un hem de ABD'nin silahı var. Terör örgütünün kendisinden ziyade yapılan hazırlıklar içerisinde terör örgütünün arkasındaki güçlerin bir şekilde mesaj alması gerekiyor.

OPERASYONUN ŞEKLİ NASIL OLUR?

Harekat yapılacaksa 30 km'lik bant genişliği içerisinde PKK terör örgütünün halihazırda var olduğu noktalar veya hangi noktalardan buraya etki ediliyorsa bunlar hedef alınacaktır. Yani bu Tel Rıfat da olabilir Aynel Arab bölgesi de olabilir. Harekatın şekli ille asker girecek belirli bir bölgeyi tamamen kapatacak şeklinde değerlendirmek de mümkün ama özel operasyonlarla havadan karadan bazı operasyonlarla da bu mümkündür. Sürekli de olabilir. sadece bir kereliğine de olabilir. Bunlar hep TSK'nın kararlarıdır. Ama Fırat'ın doğusu başka batısı başka bir operasyon da değerlendirilebilir.

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