Son dakika: Suriye’ye harekat olacak mı? Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASI

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" açıklamasının sorulması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığının hatırlatılması üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse -gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok- bu işin merci, cinayetlerin neresidir, yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar, bunların üzerine gider. Ama bu zat, bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan, hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içerisindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız."