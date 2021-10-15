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“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne? A Haber'de anlattı: Derinlerde çok daha gizli amaçları var

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne? A Haber’de anlattı: Derinlerde çok daha gizli amaçları var

Son dakika haberi... "Siyasi suikast" sözü kaosa mı hazırlık? CHP'nin amacı "Toplumsal infial" mi? Perde arkası ne? Muhalefet biten "Kürt sorununu" neden yeniden tartışmaya açtı? CHP'nin KHK'lılara destek sözü ne anlama geliyor? Af vaadinin arka bahçesi FETÖ mü? Parlamenter sistem ısrarları neden? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.

Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaset cinayet kaygım var" dedi. Hemen ardından, İYİ Partili Koray Aydın "Suikast duyumlarımız var" açıklamasını yaptı. Anlaşmalı olarak yapılığı anlaşılan bu durumun amacı ne? Yurt dışı kaynaklı bir plan mı var? Hedefleri, infial ve kaos stratejisi mi? "Kürt sorunu" tartışmasının amacı ne? CHP, neden HDP'yi adres gösterdi? CHP'nin "KHK'lılara af" açıklaması kime mesaj?"KHK vaadi" FETÖ ve PKK'ya destek mi? Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor? Millet iradesinden kim neden rahatsız?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TOPLUMU HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYOR

Bu açıklamaların amacını daha iyi anlamak için siyasi cinayetlerin geçmişine tarihine bakmamız gerekiyor. Bu ülkede siyasi cinayetler ne zaman işlendi? Akabinde ne oldu? Bunlar toplumu 12 Eylül darbesine hazırladı, 28 Şubat sürecine götürdü, FETÖ'nün ilk kurşunlarıydı 15 Temmuz darbe girişiminin ilk adımlarıydı. Yani toplumu oraya hazırlamaya çalışıyorlardı.

PERDE ARKASI NE?

Belki bu darbe girişimi başarısız olduğu için şimdi tekrar toplumu insanları buna hazırlamaya çalıyorlar. Bu bir söylem. Geçmişte darbe planlayanlar ilk önce ülkeyi istikrarsızlaştırdılar. Daha sonra darbeye zemin hazırladılar. Sayın Erdoğan'ı seçimle yenemeyeceğini düşünenler daha önce de darbe söylemlerinde bulundular. Ve hatta darbeye kalkıştılar. Bu bir komplo teorisi gibi gelebilir ama bu söylemlerin ardında böyle bir neden var bana göre. Çünkü elinizde bir delil bilgi belge olmadan siyasi cinayetler işlenebilir demek ne demek durduk yere? Bunun bir üst akıl tarafından birilerine fısıldandığını düşünüyorum ben. Bu içi boş bir söylem değil. Sadece dikkatleri çekmek için oluşturulan bir söylem değil. Arkasında çok daha derinlerde çok daha gizli amaçlar var.

"KÜRT SORUNU" TARTIŞMASI

Bugün HDP'nin sözcüsü temsilcisi olduğunu söylemek siyaseti bilmemektir. HDP PKK'nın temsilcisidir. PKK'yı kullanan uluslararası istihbarat örgütlerinin sözcüsüdür. HDP'nin PKK'nın söylemidir. Asla ve asla Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Bu ülkede PKK sorunu terör sorunu vardır.

CHP'DEN KHK'LILARA "AF" VAADİ

Bu FETÖ'cülere göz kırpmaktır. FETÖ'cüleri meşrulaştırmaya çalışmak masumlaştırmaya çalışmaktır. Siyasi ikbal uğruna ülkesine ihanet etmektir. 15 Temmuz daha hafızalarda tazeliğini koruyor.

PARLAMENTER SİSTEM ISRARI NEDEN?

Yönetime talip değiller bir kere onların tek bir derdi var Sayın Erdoğan'ı görevden almak, seçtirmemek. Bu yönde ittifak söz konusu.

“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne? "SİYASİ SUİKAST" SÖZÜNÜN PERDE ARKASI NE?

Sam Amca’nın gölgesinde siyaset!

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