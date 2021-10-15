“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne? A Haber’de anlattı: Derinlerde çok daha gizli amaçları var

PERDE ARKASI NE?

Belki bu darbe girişimi başarısız olduğu için şimdi tekrar toplumu insanları buna hazırlamaya çalıyorlar. Bu bir söylem. Geçmişte darbe planlayanlar ilk önce ülkeyi istikrarsızlaştırdılar. Daha sonra darbeye zemin hazırladılar. Sayın Erdoğan'ı seçimle yenemeyeceğini düşünenler daha önce de darbe söylemlerinde bulundular. Ve hatta darbeye kalkıştılar. Bu bir komplo teorisi gibi gelebilir ama bu söylemlerin ardında böyle bir neden var bana göre. Çünkü elinizde bir delil bilgi belge olmadan siyasi cinayetler işlenebilir demek ne demek durduk yere? Bunun bir üst akıl tarafından birilerine fısıldandığını düşünüyorum ben. Bu içi boş bir söylem değil. Sadece dikkatleri çekmek için oluşturulan bir söylem değil. Arkasında çok daha derinlerde çok daha gizli amaçlar var.