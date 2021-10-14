"Siyasi cinayet" söylemi kaosa mı hazırlık? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Demokrat Amca değil! Sam Amca'nın gölgesinde siyaset!
Son dakika haberi... Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaset cinayet kaygım var" dedi. Hemen ardından, İYİ Partili Koray Aydın "Suikast duyumlarımız var" açıklamasını yaptı. CHP ve İYİ Parti bir araya gelip bu konuyu konuştuğu anlaşılıyor. Peki yurt dışı kaynaklı bir plan mı var? Yapmayı planladıkları şeyi iktidara mı yıkmaya çalışıyorlar? Hedefleri, infial ve kaos stratejisi mi? AK Parti Grup Başkanvekili, MYK üyesi ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Savcılık, "Siyasi cinayet" iddiasına resen soruşturma başlattı. "Siyasi cinayet" kaygısını gündeme getirenler bu duyumlarını neden savcılıkla paylaşmadı? Devletin yetkili organlarına bilgi vermedi? "Siyasi suikast" sözü kaosa mı hazırlık? CHP'nin amacı "Toplumsal infial" mi? "Siyasi cinayet" söylemiyle kim, ne amaçlıyor? Cumhur İttifakı'na yönelik dış destekli bir plan mı var?
Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor? Millet iradesinden kim neden rahatsız? Parlamenter sistem ısrarı neden? Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor? Millet iradesinden kim neden rahatsız? Parlamenter sistem ısrarı neden? "KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz" açıklaması kime mesaj? CHP'den FETÖ'ye af vaadi mi?
AK Parti Grup Başkanvekili, MYK üyesi ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BU HEDEFİN YANSIMASI
Biden'ın açıklamalarını hatırlamak lazım. 'Türkiye'de muhalefeti genişleterek desteklemek suretiyle AK Parti'yi ve Erdoğan'ı indireceğiz' demişti. Aslında bu sözün bu stratejinin bu hedefin bir yansıması olarak görmek gerekiyor. Uzun bir süredir Sayın Kılıçdaroğlu bir infial ve gerginlik stratejisi çerçevesi içerisinde bir siyaset güdüyor. Bu manada aslında kendi geçmişte yaptıkları 60 farbesi ile 28 Şubat darbesiyle hatta 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı kanun hükmünde kararnameler münasebetiyle 20 Temmuz'da anayasal olarak Meclis'in almış olduğu kararları karşı darbe olarak nitelendirmesiyle tecrübeli bir yapıya sahipler.
"SAM AMCA'NIN GÖLGESİNDE SİYASET"
Bu bağlamda Kılıçdaroğlu aslında tam da yurt dışı ile hedef bilirliği içerisinde kendisini gençlerin 'Demokrat Amca'sı olarak tanımlayan Kılıçaroğlu, Sam Amca'nın gölgesinde siyaset yaptığı için böyle bir senkronize hareket görüyoruz. Net sonuç itibariyle Biden'ın muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devireceğiz sözünün akabinde 'sen kim oluyorsun, biz milli muhalefetiz, milletimize derdimizi anlatırız, projelerimizi programımızı anlatırız onlarla beraber iktidara geliriz' dediler mi? 'Sana ne oluyor hadi oradan' dediler mi? Demediler.
Dolayısıyla Sam Amca'nın gölgesinde siyaset yaptıkları açık ve seçiktir. Siyasi cinayet söylemi 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi öncesinde de yine Kılıçdaroğlu tarafından zikredilmiştir. Ardından da 15 Temmuz hain darbesi gelmiştir. Böyle bir kaotik ortam peşinde oldukları açık ve nettir.
FETÖ VE PKK'YE AF MI VADEDİYORLAR?
Bir bakıma evet. Açıktan af vadediyorlar. Ve Biden'ın muhalefeti genişleterek destekleyeceğiz sözünün de aslında bir bakıma pratize edilmiş hali olarak görmek gerekiyor. Malum sistem 50+1'e dayanıyor. O +1'i öbür tarafa nasıl geçirebilirizin peşinde bir strateji ortaya koyuyorlar. Bu manada hırs gözlerini bürüdüğü için vicdani olarak hakikat ile yalanı eşitledikleri ve yalan siyasetinin algı siyasetinin kumpasın ve kurgunun temsilcileri haline geldikleri için maalesef bu konuda da şirazeleri kaymış vaziyette. Ve izanı ortadan kaldıracak sağduyuyu ortadan kaldıracak gerçekten akılla izah edilemez bir tutum ve davranış içerisine girmiş vaziyetteler.
SİYASİ CİNAYET SÖYLEMİ
Siyasi cinayet söylemi ancak 'Dervişin zikri neyse fikri de olur' bağlamında değerlendirilmesi gereken bir yaklaşımdır. Ancak kendi plan ve programları çerçevesinde Türkiye'yi erken seçime hatta şimdi baskın seçim diyorlar, baskın seçim iktidarın kavramıdır. İktidar baskın seçime gider bunlar her şeyi tersine çevirerek maalesef bir algı içerisinde olduklarını tekrar tekrar ortaya koyuyorlar.
"BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR"
Ancak milletimiz de denizin bittiğini, şapkanın düştüğünü kelin göründüğünü net bir şekilde müşahede ediyor. Bunlara 2023 Haziran'da yapılacak seçimlerde asla geçit vermeyecekleri da net ortada. Yapılan anketlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok açık ara önde oldukları için böyle tutuşmuş vaziyetteler. Kendi yaptıklarını iktidara yamama peşindeler. Bu bir taktiktir. FETÖ'nün taktiğidir. Siyonist emperyalistlerin taktiğidir. Kendileri vururlar niye vuruyorsun diye bağırırlar.
DOSTLARINIZLAR BİRLİKTE BAŞARAMAYACAKSINIZ!
Parlamenter sistemi milletimiz için değil, kendi yandaşlarına ulufe dağıtmak için istiyorlar. Bunu da unutmayalım. Kılıçdaroğlu ve yandaşları dostlarınızla birlikte başaramayacaksınız. Her zaman demokrat olduk olacağız sonuna kadar millet iradesine saygı gösterdik saygı göstereceğiz. Ve kimsenin milletimizin iradesini çiğnemesine içeriden de dışarıdan da asla müdahalesine imkan tanımadık tanımayacağız. 15 Temmuz bunun en büyük delilidir.
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