"Siyasi cinayet" söylemi kaosa mı hazırlık? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Demokrat Amca değil! Sam Amca'nın gölgesinde siyaset!

"SAM AMCA'NIN GÖLGESİNDE SİYASET"

Bu bağlamda Kılıçdaroğlu aslında tam da yurt dışı ile hedef bilirliği içerisinde kendisini gençlerin 'Demokrat Amca'sı olarak tanımlayan Kılıçaroğlu, Sam Amca'nın gölgesinde siyaset yaptığı için böyle bir senkronize hareket görüyoruz. Net sonuç itibariyle Biden'ın muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devireceğiz sözünün akabinde 'sen kim oluyorsun, biz milli muhalefetiz, milletimize derdimizi anlatırız, projelerimizi programımızı anlatırız onlarla beraber iktidara geliriz' dediler mi? 'Sana ne oluyor hadi oradan' dediler mi? Demediler.

Dolayısıyla Sam Amca'nın gölgesinde siyaset yaptıkları açık ve seçiktir. Siyasi cinayet söylemi 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi öncesinde de yine Kılıçdaroğlu tarafından zikredilmiştir. Ardından da 15 Temmuz hain darbesi gelmiştir. Böyle bir kaotik ortam peşinde oldukları açık ve nettir.