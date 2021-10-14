İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk haritasında son durum ne?
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Hangi noktalarda yoğunluk yaşanıyor? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul yeni güne her gün olduğu gibi sabah trafiği ile başladı. Çeşitli noktalarda trafik durma noktasına geldi. Öte yandan 4 kaza meydana geldi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde seyrediyor.
Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Maltepe'den başlayan trafik, Kadıköy'e kadar sürüyor.
Cevizlibağ mevkisi Topkapı istikametinde etkili olan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar etkisini sürdürürken, tersi istikamette akıcı seyrediyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte her iki köprüde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.
İŞTE İSTANBUL TRAFİĞİNDE ŞU AN
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