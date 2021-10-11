PKK’dan HDP’ye talimat mektubu! Canlı yayında çağrıda bulundu: O mektup açıklansın

"CHP HDP'YE MUHTAÇ DEĞİLİZ DİYEMEDİ"

Daha birkaç gün önce Kandil'deki terör baronlarından Karayılan CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğunu açıkladı. HDP adına açıklamayı Kandil'deki terör baronu yapıyor. Bu zaten Kandil'deki PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi ittifakı bağlılığı her şeyi ortaya koyuyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP cenahından buna hiçbir şekilde tepki gelmedi.

Biz Kandil'in kendi adına konuştuğu HDP'ye muhtaç değiliz Kandil'in desteğine muhtaç değiliz bu sözleri reddediyoruz demediler. Onun için İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun açıkladığı bu yeni mektubun çok çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Bunun üstüne gidilmesi gerekiyor.