"Siyasi cinayet" söylemi kaosa mı hazırlık? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Demokrat Amca değil! Sam Amca'nın gölgesinde siyaset!

Son dakika haberi... Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaset cinayet kaygım var" dedi. Hemen ardından, İYİ Partili Koray Aydın "Suikast duyumlarımız var" açıklamasını yaptı. CHP ve İYİ Parti bir araya gelip bu konuyu konuştuğu anlaşılıyor. Peki yurt dışı kaynaklı bir plan mı var? Yapmayı planladıkları şeyi iktidara mı yıkmaya çalışıyorlar? Hedefleri, infial ve kaos stratejisi mi? AK Parti Grup Başkanvekili, MYK üyesi ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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