’Siyasi suikastlar’ açıklaması neyin işareti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden "siyasi cinayetler olabilir" dedi? "Siyasi cinayet" iddiasının temelinde ne var? Siyasi cinayet iddiası neden ortaya atıldı? SABAH Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür konuyu köşesine taşıdı. Övür, "Gerekçesi ne olursa olsun, niyetinin uyarı olmadığı, siyasi ortamı gerginleştirmek olduğu çok açık." ifadelerini kullandı.

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