Ticaret Bakanlığından indirim uyarısı! Fiyat indirimleri ne kadar gerçekçi?

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TUSODER Başkan Yardımcısı avukat Serkan Kara'nın açıklamaları:

"Ülkemizdeki tüm sektörler özellikle dövizin hareketliliğinden dolayı TL'nin değer kaybetme yönündeki gidişatı dolayısıyla bir takım sıkıntılar yaşanıyor.

TL değer kazandığı zaman kimse fiyat düşürmüyor ama TL değer kaybettiği zaman herkes fiyat artırmak yoluna gidiyor. Tüketiciler dövize endeksli bir ürün alıyorsa bu ürünün döviz oranında artıp artmadığını kontrol etsinler.

Marketlerde satılan yerli ürünler özellikle tercih edilmeli. Tabi bunların fiyat takibini de yapmaları gerekiyor. Ürünlerin üzerinde halk kayıt sistem ile ilgili bir simge var bir uygulama ile fiyatları görebilirler. Şu anda tartışma konusu olan durum da zincir marketlerin alış fiyatının üzerinde satış yapması.

Eğer ki bu zincir marketler perde arkasında kendi aralarında anlaşmış ise ki şu anda böyle bir şüphe var ve Rekabet Kurumu bunu mercek altına almış durumda. Bu tarz eylemler bizim kanunlarımıza göre yasaktır.

Marketler tüketicilerin temel gıda ihtiyacını engelleyemez ve bunun üzerinden oyunlar oynayamazlar. Devlet vatandaşını korumak zorunda ve bunun için çalışmalar yürütülüyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor.

27 Ekim'de bu zincir marketlerin ifadesi alınacak. Arka planda bir tekelleşme var mı? Bunun incelemesi yapılacak. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa tüketicinin güveni sarsılacaktır. Eğer böyle bir durum varsa biran önce bundan dönülmesi gerekir."