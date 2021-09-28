Araç alırken kaparo dolandırıcılarına dikkat! Düşün fiyat oyunuyla mağdur ediyorlar
Kapora dolandırıcıları araç almak isteyenleri mağdur etmeye devam ediyor. Bir gün içinde onlarca kişiden on binlerce lira alarak sırra kadem basan dolandırıcıların bu oyununa düşmemek için ne yapmamız gerekiyor? İşte merak edilenlerin cevabı…
Dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle araç fiyatları arttı. 2. el otomobil almak isteyenler kapora dolandırıcılarının tuzağına düşer oldu.
Galerici Haydar Göksöy, "İnternetten özelikle özellikle sahibinden ilana giren kişiler yolda sokakta kendi araçları olmayan araçları fotoğraflarını çekiyorlar plakalarını kapatıp çok uygun fiyata internete koyuyorlar." ifadelerini kullandı.
İşte o uygun fiyatı gören alıcılar piyasa değerinin altında araç bulduğu için hemen pazarlığa geçiyor.
Galerici Haydar Göksöy, "İşte 50-60 bin liralık ilanda genellikle 3-5 bin arası kapora isteniyor 100 bin liralık araçta hatırı sayılır bir kapora istiyorlar. Ne kadar atacaksınız bin lira efendim ben bin lira için arabayı bağlamam bana hatırı sayılır bir kapora atın ne kadar? 5 bin 10 bin ve bunu bu şekilde atanlarda var ondan sonra mağdur pozisyonuna düşüyorlar." diye konuştu.
Peki dolandırıcıların kapora tuzağına düşmemek için ne yapmalıyız?
Uzmanlara göre 2. el araç alırken 2 noktaya dikkat edilmesi gerekiyor birincisi ekspertiz şartı diğeri de aracı görmeden kesinlikle ücret gönderilmeyecek eğer bu uyarılara dikkat etmezseniz işte o an alıcı değil mağdur oluyorsunuz.
Göksöy, "Aracı kendi gözleri ile görmedikleri sürece hiçbir şekilde hiçbir kimsenin hesabına para yatırmasınlar. Önemle arz ediyoruz ki sahibinden kişilerden ziyade tabii onlarda herhangi bir sıkıntı olmayacak düşünüyoruz ama galerileri tercih etmeleri bizim nacizane fikrimizdir." dedi.
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