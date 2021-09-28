Araç alırken kaparo dolandırıcılarına dikkat! Düşün fiyat oyunuyla mağdur ediyorlar

Galerici Haydar Göksöy, "İşte 50-60 bin liralık ilanda genellikle 3-5 bin arası kapora isteniyor 100 bin liralık araçta hatırı sayılır bir kapora istiyorlar. Ne kadar atacaksınız bin lira efendim ben bin lira için arabayı bağlamam bana hatırı sayılır bir kapora atın ne kadar? 5 bin 10 bin ve bunu bu şekilde atanlarda var ondan sonra mağdur pozisyonuna düşüyorlar." diye konuştu.