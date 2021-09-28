Başkan Erdoğan’ın Rusya ziyareti neden önemli? ABD PKK’yı destekleyerek neyi amaçlıyor?

A Haber'e konuşan Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, "Bu aynı zamanda bir mesaj. çünkü ABD uzun süredir hem Rusya'yı yaptırımlarla baskı altında tutmaya çalışıyor hem de hükümeti baskı altına alarak değiştirmeyi amaçlıyor." dedi.

Uzmanlara göre, Soçi'de alınacak kararlar Suriye'deki Amerikan varlığıyla da yakından ilgili.