Başkan Erdoğan’ın Rusya ziyareti neden önemli? ABD PKK’yı destekleyerek neyi amaçlıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonunda S-400'lerle ilgili açıklamaların yankıları sürerken, şimdi de Rusya'ya yapacağı ziyaret merakla bekleniyor. Zira o ziyaret aynı zamanda ABD'ye bir mesaj niteliği taşıyor. Erdoğan Soçi'de Rus lider Vladimir Putin ile baş başa görüşecek. Görüşmenin, başta Orta Doğu olmak üzere bölgesel dengeleri de değiştirebilecek mahiyette olduğu belirtiliyor.
A Haber'e konuşan Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, "Bu aynı zamanda bir mesaj. çünkü ABD uzun süredir hem Rusya'yı yaptırımlarla baskı altında tutmaya çalışıyor hem de hükümeti baskı altına alarak değiştirmeyi amaçlıyor." dedi.
Uzmanlara göre, Soçi'de alınacak kararlar Suriye'deki Amerikan varlığıyla da yakından ilgili.
Prof. Dr. Salih Yılmaz, "Türkiye ve Rusya'nın Soçi'de yapacağı görüşme ve alacakları karar özellikle Suriye'deki Amerikan varlığına karşı bir cevap olacaktır." diye konuştu.
Türkiye'nin hava savunma sistemleri ihtiyacını karşılamak üzere Rusya'dan ikinci parti S-400 alımıyla ilgili anlaşma çok daha geniş bir askeri işbirliğini öngörüyor.
Salih Yılmaz, "Bu anlaşma birinci faz anlaşmadan biraz farklı. Ortak üretimi ve tamamıyla teknoloji transferini Türkiye'nin de bunun üretimi içerisinde yer almasını kapsıyor ki diğer askeri alanlarda da bir işbirliğini öngörüyor." şeklinde konuştu.
Türkiye'ye Patriot vermeyen ABD, S-400 alımıyla ilgili yaptırım tehditlerine de devam ediyor. Ancak Türkiye ile ilgili olası bir olumsuz tablo, ABD'nin bölgesel çıkarlarını da olumsuz etkileyecek.
Yılmaz, "ABD Türkiye'ye karşı atacağı her adımda kendisi de zarar görecek. Çünkü bölgesel anlamda Karadeniz Akdeniz dengesi Orta Doğu dengesi ABD açısından Türkiye yoksa büyük olumsuzluklar içerecektir. bunu düşünmesi lazım." dedi.
ABD müttefiki Türkiye'ye karşı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü YPG'ye desteğini sürdürmekten de vazgeçmiyor.
Prof. Dr. Salih Yılmaz, "ABD'nin son bütçe açıklamasında yaklaşık 150 milyon dolar civarında Suriye'de PKK'ya bir kaynak ayırıyor olması, bölgesel anlamda sanki Türkiye'yi rahatsız edecek bir takım operasyonlara girişeceği sinyalleri gösteriyor. Burada Türkiye'nin muhtemel Sincar operasyonunu ABD engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Suriye sınırındaki son durum ve terör örgütü PKK'ya olası yeni bir operasyon ihtimali Soçi'de Putin ile Erdoğan'ın yapacağı görüşmede de gündeme gelecek.
Yılmaz, "PKK unsurları Irak sınırından Suriye'ye geçiyor ve oradan Türkiye'ye saldırı gerçekleştiriyorlar. O sınıra da bir operasyon ihtimali mümkün olabilir." diye konuştu.
Esad rejiminin Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrına görüşmede ele alınacak konular arasında. Türkiye bölgede tüm olasılıklara hazır.
Salih Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanının buna yönelik çözüm önereceğini düşünüyorum. eğer bu çözümler kabul olmazsa zaten Türkiye'ye askeri anlamda stratejisini değiştirecek ve Esad güçlerine karşı operasyon düzenlemesi söz konusu olacak." dedi.
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