28 Eylül 2021, Salı
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Ticaret Bakanlığından indirim uyarısı! Fiyat indirimleri ne kadar gerçekçi?
Ticaret Bakanlığından milyonlarca tüketici için indirim uyarısı geldi. Bakanlık ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerektiğini belirtti. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TUSODER Başkan Yardımcısı avukat Serkan Kara değerlendirdi.