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Ticaret Bakanlığından indirim uyarısı! Fiyat indirimleri ne kadar gerçekçi?

A Haber
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Giriş: 28.09.2021 15:39
Güncelleme:28.09.2021 15:47
Ticaret Bakanlığından milyonlarca tüketici için indirim uyarısı geldi. Bakanlık ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerektiğini belirtti. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TUSODER Başkan Yardımcısı avukat Serkan Kara değerlendirdi.
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