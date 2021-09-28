Denetimlerde yeni oyun ifşa oldu! Göstermelik indirim
Son dakika haberine göre: Ticaret Bakanlığı'nın 5 büyük zincir market için 81 ilde başlattığı denetimlerde yeni oyun deşifre oldu. Patates-soğanı alış fiyatının altında satışa sunan marketler, bazı ürünlere de iki katı etiket koyup, bunun üzerinden sözde indirim yapıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın 5 büyük zincir market için 81 ilde başlattığı denetimlerin ardından harekete geçen marketler algı oyununa başladı. SABAH 5 büyük marketi tek tek dolaşıp, fiyat etiketlerini inceledi.
Denetimler sıklaşınca marketlerin, tüketiciyi kandırmak için domates, patates, soğan gibi en çok talep edilen üç kalem ürünün satış etiketine maliyetin altında fiyat yazması dikkat çekti.
Bu ürünlerin Hal'den çıkış fiyatı ise marketlerin iddia ettiği 'alış fiyat'larından daha düşük… Marketlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise etiket oyunu oldu. Bazı ürün kalemlerine alış fiyatının iki katı etiket koyan marketler, önce fiyatı artırıp, sonra indirim yapmış gibi tüketicinin gözünü boyuyor.
ALIŞ FİYATI HALDEN YÜKSEK!
Dolaştığımız marketlerde ilk dikkat çeken ürünler soğan, domates ve patates oldu. Bazı marketler, maliyetinin 3.50 TL olduğunu iddia ettiği soğanı, 2.45 TL'den satışa sunuyor. Bu ürünün İstanbul Hal fiyatı ise 1.20 ila 2.00 TL arasında değişiyor. Bir diğer indirimli ürün olan patatesin markette satış fiyatı 2.75 TL olarak görülüyor. Ancak alış fiyatı 3 TL! Patatesin İstanbul Hal fiyatı ise 1 ila 2.5 TL arasında...
Benzer bir göstermelik indirim, salkım domateste de söz konusu. Alış fiyatı 7.30 TL olarak belirtilen salkım domates, 7.25 TL'den satılıyor. Yine bu ürünün İstanbul Hal fiyatı 6 ila 7 TL arasında değişiyor.
İKİ KAT FARK VAR
MARKETLERİN meyve-sebze reyonlarını gezdiğimizde birçok ürün kaleminde fiyatların yüksek olduğu da dikkat çekiyor. Örneğin, 11.90 TL'den satışa sunulan beyaz üzümün market alış fiyatı 6.00 TL. Üretici veya Hal'den alış fiyatı 3.98 TL olarak belirtilen kıvırcık marulun da satış fiyatı yaklaşık 2.5 kat artmış…
BU NASIL İNDİRİM?
MARKETLERDE ürünlere yazılan indirim etiketleri de dikkat çekiyor. Bu ürünlerin alış fiyatlarını incelediğinizde ise nasıl algı oyunu yapıldığını görüyorsunuz. Örneğin, 7.95 TL'den 5.99 TL'ye indirildiği iddia edilen golden elmanın alış fiyatı 4.00 TL. Yani ürüne iki kat fiyat etiketi koyup sonrasında indirim yapılmış gibi gösteriliyor.
Yine aynı şekilde Santa Maria armudun, 11.90 TL'den 9.90 liraya indirildiği görülüyor. Ancak armudun alış fiyatı 6.00 TL olarak etikette yer alıyor. Benzer durum şeftalide de var. Rafta 14.90 TL'den 12.00 TL'ye indirilmiş gibi sunulan şeftalinin, alış fiyatının 7.50 lira olduğu gözlerden kaçmıyor. Marketlerin önce ürünü alış fiyatının iki katına çıkarıp, sonra onun üzerinden indirim yapılmış gibi göstermesi de "Bu nasıl indirim?" sorusunu akıllara getiriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir?
- İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- İOKBS bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı? 2021 MEB İOKBS burs kayıtları ne zaman bitiyor?
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
- Polislik sınavı ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Kabine kararları son dakika: Kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, pazar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?
- Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
- Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...