Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber’de gözler önüne serdi! İşte fahiş fiyatlara karşı alınan önlemler

SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, A Haber ekranlarında 'fahiş fiyat' konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güngör, ürünlerdeki etiket oyununu canlı yayında ifşa etti. İşte detaylar...

ETİKET OYUNUNU DEŞİFRE ETTİ

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün açıklamaları şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı bir süredir bu hallerde ve özellikle 5 büyük zincir markette denetimler uyguluyor. Bu denetimlerde de ilginç sonuçlar çıkıyor. 2018-2019'dan bu yana çeşitli zamanlarda bu tip fahiş fiyat operasyonlarını görüyoruz.

Bunu da haberlerimize taşıyoruz. Mesela fiyat etiketleri üzerine bugün bir takım haberler vardı. Fiyatı markette düşmüş gibi gözüküyor. Altına bakıyorsunuz, ikinci bir etiket var. O etikette aslında gerçek fiyat, yani şu anda indirilmiş gösterilen fiyat alttaki etikette de var. Ama üstteki etikete daha fahiş fiyat yazıyorlar. Ondan sonra onu çizip, indirim yapmış gibi tüketiciyi aldatma oyunları yapıyorlar. Veyahut aynı marka ürünü başka bir markette daha farklı bir fiyata görebiliyorsunuz.