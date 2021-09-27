Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber'de gözler önüne serdi! İşte fahiş fiyatlara karşı alınan önlemler
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 zincir marketteki fahiş fiyatlara dikkat çekerek, ''Burada bir mağduriyet varsa devlet olarak bunun üzerine gitmek bizim borcumuz" demiş ve Ticaret Bakanlığı ilgili etiket oyunları için harekete geçmişti. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, marketlerdeki etiket kurnazlığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte marketlerin etiket oyunu...
ABD'deki BM Zirvesi'nin ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
5 zincir marketin piyasayı altüst ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi.
SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, A Haber ekranlarında 'fahiş fiyat' konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güngör, ürünlerdeki etiket oyununu canlı yayında ifşa etti. İşte detaylar...
ETİKET OYUNUNU DEŞİFRE ETTİ
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün açıklamaları şu şekilde:
"Ticaret Bakanlığı bir süredir bu hallerde ve özellikle 5 büyük zincir markette denetimler uyguluyor. Bu denetimlerde de ilginç sonuçlar çıkıyor. 2018-2019'dan bu yana çeşitli zamanlarda bu tip fahiş fiyat operasyonlarını görüyoruz.
Bunu da haberlerimize taşıyoruz. Mesela fiyat etiketleri üzerine bugün bir takım haberler vardı. Fiyatı markette düşmüş gibi gözüküyor. Altına bakıyorsunuz, ikinci bir etiket var. O etikette aslında gerçek fiyat, yani şu anda indirilmiş gösterilen fiyat alttaki etikette de var. Ama üstteki etikete daha fahiş fiyat yazıyorlar. Ondan sonra onu çizip, indirim yapmış gibi tüketiciyi aldatma oyunları yapıyorlar. Veyahut aynı marka ürünü başka bir markette daha farklı bir fiyata görebiliyorsunuz.
Burada sistem biraz serbest piyasa ama herkesin kafasına göre uygulayacağı bir sistemin olması düşünülemez. Çünkü bütün dünyada, bu rekabete aykırılık varsa bunlar incelenir, Ticaret Bakanlıkları, Ekonomi Bakanlıkları bunu sorgular. İngiltere'de, Litvanya'da, Portekiz'de bunun için yasal düzenlemeler çıkarıldı, defalarca rekabete aykırılıklar incelendi.
Serbest piyasaya müdahale ediliyor diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Haksız rekabeti gerektiren durumlarda, bütün ülkelerdeki rekabet otoriteleri devreye giriyor."
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