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Bulgaristan’da İslam ve Türk kültürü yaşatılıyor! Asırlık okulda Türkçe eğitim

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Bulgaristan’da İslam ve Türk kültürü yaşatılıyor! Asırlık okulda Türkçe eğitim

Bulgaristan'ın Şumnu kentinde, Türkler İslam'ı yaşatıyor, Türk kültürüne sahip çıkıyor. 3 asırlık geçmişiyle ayakta duran "Tombul Camii" bir kültür mirası olarak varlığını sürdürüyor. 100 yıllık Nüvvab İmam Hatip Okulu’nda ise öğrenciler, Türkçe eğitim alıyor, İslamiyet’i öğreniyor.

Bulgaristan'ın Kuzeydoğusu'ndaki Şumnu kentinde bir asırdır Müslüman Türklerin eğitim aldığı bir okul Nüvvab İmam Hatip Okulu.

O okulda, öğrenciler Türkçe eğitim görüyor, İslam dinini öğrenerek yaşatıyor. Balkanların en köklü imam hatip ve dini eğitim kurumlarından biri olan Nüvvab Okulu tam 100 senedir eğitim veriyor.

Bulgaristan Müslümanları Yüksek Dini Şura Başkanı Vedat Ahmet, "Bulgaristan Müslümanlarına Bulgaristan Türk toplumuna çok değerli insanlar yetiştirdi. Bizim burada hedeflediğimiz de, şairin dediği gibi 'İçi alev alev olan bir Müslüman, dışı pırıl pırıl olan bir Türk gençliği' yetiştirmektir" dedi.

Nüvvab İmam Hatip Okulu bir asırdır bölgedeki Müslüman Türklere eğitim yuvası oldu.

Büyükelçi Aylin Sekizkök, "Dinimizin, anadilimiz Türkçe'nin ve etnik kimliğimizin bu güzel topraklarda yaşatılması noktasında daima sizlerin yanındayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nüvvab'dan mezun olan birçok öğrenci, ileriki dönem eğitimlerine Türkiye'de devam edebiliyor. Nüvvab İmam Hatip Okulu, Şumnu'da Türk dili okutulan tek lise...

Şumnu kentinde, Bulgaristan'ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Şerif Halil Paşa Camii de yer alıyor. Halk arasında bilinen adıyla Tombul Camii, 3 asırlık geçmişiyle atalarımızdan Bulgaristan'a bir miras.

Osmanlı'nın balkanlara bıraktığı en önemli miraslardan biri olan tarihi Tombul Camii, hem müze olarak, hem de ibadet için kullanılıyor. Nuvvab okulunun ve Tombul Camii'nin hemen karşısında ise bir dükkan sizi karşılıyor.

O dükkanda, Türk varlığının ve ayakkabı zanaatinin bir simgesi duruyor; kunduracı Osman Ağa. Yeni teknolojilere rağbet etmeyen Osman Ağa, eski radyosuyla Ankara radyosundan türküler açıyor, yıllara meydan okuyan marifetli elleriyle eskiyen ayakkabıları ilk günkü haline çeviriyor.

Osman Ağa herkesi güler yüzüyle karşılıyor, eski sobasının üstünde ise Türk kahvesi eksik olmuyor. Bulgaristan'ın Şumnu kenti Avrupa'da Türk-İslam kültürünü yaşatan en önemli merkezlerden. Hem tarihsel dokusu hem de kültürel yapısı ile İslam medeniyetini dünyaya gösteren örnek şehirlerden biri.

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