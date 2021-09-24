25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kararı Ekrem İmamoğlu ile olan özel diyalogun devamıdır! Millet İttfakı'nda 2023 adayı kim olacak? Akşener neden aday olmadı? Mahmut Övür A Haber'de yorumladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kararı Ekrem İmamoğlu ile olan özel diyalogun devamıdır! Millet İttfakı'nda 2023 adayı kim olacak? Akşener neden aday olmadı? Mahmut Övür A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
ABONE OL
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kararı Ekrem İmamoğlu ile olan özel diyalogun devamıdır! Millet İttfakı’nda 2023 adayı kim olacak? Akşener neden aday olmadı? Mahmut Övür A Haber’de yorumladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklarken kendisinin hedefinin 'başbakanlık' olduğunu duyurdu. Açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşener'in hamlesinin nedenini ve detayını paylaştı. Övür, Akşener'in yüzde 50 oy alan adayı temsili bir cumhurbaşkanı olarak tanımlamasının tartışılacağının da altını çizdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

BU HAMLE AKŞENER-İMAMOĞLU ARASINDAKİ DİRSEK TEMASININ DEVAMIDIR

Akşener'in geçen seçimlerde boyunun ölçüsünü aldığını söyleyen Övür, Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile özel bir diyalogunun olduğunu ve ikilinin bir dirsek teması olduğunu belirtti. Övür ayrıca bu gelişmenin ikilinin arasındaki dirsek temasının devamı olduğunun da altını çizdi.

YÜZDE 50 OY ALAN KİŞİ NASIL TEMSİLİ OLACAK?

Bu durumun zor olduğunu vurgulayan Övür, Akşener'in yüzde 50 oy alan bir ismi temsili bir cumhurbaşkanı olarak tanımlamasının çok tartışılacağını da vurguladı.

KANDİL'DEN HABER ALAN PARTİ HDP

CHP'li Özgür Özel'in 5 yıl önce "Kandil'den haber alan bir parti" olarak HDP'yi tanımladığını söyleyen Övür, Akşener'in de HDP'yi geçtiğimiz dönemde PKK'nın yanında konumlandırdığını da ifade etti.

İTTİFAKIN HDP'Yİ ÜSTLENME İHTİMALİ DÜŞÜK

Millet İttifakı'nda yer alan partilerin oy oranlarını arttıramadığı için siyasal bir kurgu oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederken, ittifakın HDP'yi üstlenme ihtimalinin düşük olduğunun altını çizdi.

İMAMOĞLU KİMSEYİ DİNLEMEYECEK

Mahmut Övür geçtiğimiz dönemlerde Akşener ve İmamoğlu arasındaki siyasi ilişki hakkında "Seçimlere 6 ay kala Kılıçdaroğlu'nu aşan bir gündem olabilir. İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı olacak? Buna ne Kemal Bey ne de Meral Hanım karar verecek. O noktaya geldiğimizde İmamoğlu'nun hiçbirini dinlemeyecek. İmamoğlu Akşener'le birlikte CHP ve İYİ Parti'yi de aşan yeni bir formülasyonun içine girecek." ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı tarife yüzde yüz katıldığını ifade ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da duyurdu.

Akşener "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

Akşener: 2023 yılında aday değilim
Akşener’in kararı ne anlama geliyor? AKŞENER'İN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA