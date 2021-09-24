İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kararı Ekrem İmamoğlu ile olan özel diyalogun devamıdır! Millet İttfakı’nda 2023 adayı kim olacak? Akşener neden aday olmadı? Mahmut Övür A Haber’de yorumladı

İMAMOĞLU KİMSEYİ DİNLEMEYECEK

Mahmut Övür geçtiğimiz dönemlerde Akşener ve İmamoğlu arasındaki siyasi ilişki hakkında "Seçimlere 6 ay kala Kılıçdaroğlu'nu aşan bir gündem olabilir. İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı olacak? Buna ne Kemal Bey ne de Meral Hanım karar verecek. O noktaya geldiğimizde İmamoğlu'nun hiçbirini dinlemeyecek. İmamoğlu Akşener'le birlikte CHP ve İYİ Parti'yi de aşan yeni bir formülasyonun içine girecek." ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı tarife yüzde yüz katıldığını ifade ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da duyurdu.

Akşener "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.