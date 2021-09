ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden Cübbeli Ahmet’in skandal sözlerine sert tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin açıklaması şöyle:

"22 Eylül 2021 gecesi CNN TÜRK televizyonunda Tarafsız Bölge programının konuğu tarafından yanlış ve eksik bilgiden kaynaklı yapıldığına inandığımız açıklamalarla her platformda ortaya çıkması muhtemel olan tekil örnekler üzerinden koskoca bir camianın hedef alınması ve genelleyici bir yaklaşım içinde olunması, İmam Hatip camiası olarak bizleri üzmüş ve rahatsız etmiştir."

"FEN VE SOSYAL BİLİMLERLE İSLAM İLİMLERİNİ ÖĞRENCİLERİNE BİRLİKTE VEREN EĞİTİM KURUMLARIDIR"

"İmam Hatip okulları yüzyılı aşan tarihiyle fen ve sosyal bilimlerle İslam İlimlerini öğrencilerine birlikte veren eğitim kurumlarıdır. Kurulduğu günden beri ülkemiz için çalışan okullarımız bundan sonra da hizmet etmeye, katma değer üretmeye, kaliteli ve nitelikli insan yetiştirmeye devam edecektir. İmam Hatip okulları kimi çevrelerin hedef göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen milletimizin büyük bir özveri ile sahip çıktığı eğitim kurumları olmuştur."

"İMAM HATİP OKULLARI ÖRNEK BİR EĞİTİM MODELİDİR"

"İmam Hatip okulları ülkemizin zengin tarihî tecrübesinden süzülerek ortaya çıkan örnek bir eğitim modelidir. Olumsuz bireysel örneklerden yola çıkarak İmam Hatip modelini tümüyle itham etmek, hakikate dayanmayan zanlarla bu modele dair olumsuz algı oluşturmaya çalışmak milletimizin emeğine ve bu okullara emek veren binlerce insana ve yüzbinlerce öğrencimize yapılmış bir haksızlıktır. Ülkemizin içeride ve dışarıda pek çok sorunla mücadele ettiği bir süreçte İmam Hatip okullarını gündem malzemesi yapmaktan sakınmak, toplumsal birlik ve kardeşliğimize zarar verici yaklaşımlardan uzak durmak başta ilim adamları ve kanaat önderleri olmak üzere herkesin ortak sorumluluğudur."

"Bizler ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hiçbir suni tartışmanın tarafı olmayacağımızı, gençlerimizin eğitimine her zaman destek olacağımızı, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi, çalışmalarımız sırasında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin her zaman önceliğimiz olacağını kamuoyuna saygıyla beyan ederiz."

CEYLAN: "HAKKANİYETTEN VE DOĞRULUKTAN UZAK AÇIKLAMALAR"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da, Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamasına tepki gösterdi. Ceylan, "Ahmet Mahmut Ünlü'nün İmam Hatiplerle ilgili genelleyici ve itham edici açıklaması bizi ziyadesiyle üzmüş ve rahatsız etmiştir" dedi.

Abdullah Ceylan şunları söyledi:

"Hakkaniyetten ve doğruluktan uzak olan bu açıklamalar bir hocaya yakışmamıştır. Milli ve manevi değerlerine bağlı olan ve mutedil bir anlayışı temsil eden imam hatip okullarını, öğretmen ve öğrencilerini zan altında bırakan ifadelerin düzeltilmesini, bu konuda açıklama yapmalarını kendilerinden istirham ediyoruz. Aynı kanaatte olduklarını teyit ederlerse, bizler de kamuoyuna bu konuyu izah eden açıklama yapacağımızı hatırlatmak isteriz."

"İmam hatiplerin haksız ithamlara hiç kimse tarafından hele de bir ilim adamı tarafından maruz bırakılmasına asla gönlümüz razı olmaz. Biz ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak kendisini adalet ve hakkaniyete, insafa davet ediyoruz."