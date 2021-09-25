CHP’li başkandan tepki çeken açıklama! FETÖ’ye göreve iade teminatı
CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban verdiği bir röportajda, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yok saydı. 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını söyleyen Semih Balaban, aksine 20 Temmuz'da FETÖ ve PKK/KCK ile iltisaklı olan kişilerin mağdur edildiğini söyledi. Skandal açıklamayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal değerlendirdi.
CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Terör örgütlerine kucak açan sözler tepki çekerken AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal, "15 Temmuz alçak saldırısını yapanların yüzlerce şehidimizin ve binlerce gazimizin kanı elindeyken 15 Temmuz'a darbe demeyen sonrasında yapılan mücadeleye darbe diyen CHP'li bir başkan ile karşı karşıyayız." dedi.
Cüneyt Kamal, "Maalesef bu bizim vicdanlarımızdan asla geçen ifadeler değildir. Manisalı'nın bu açıklamalar vicdanından geçmedi. En önemlisi bu sözler CHP'nin sağduyulu seçmenlerinin vicdanından geçmedi." ifadelerini kullandı.
Kamal, "Aslında bu yeni bir hadise değil. Daha önce CHP'li vekil Veli Ağbaba PYD'li bir teröristi Meclis'e sokmuştu. CHP'li vekiller bombalı saldırı yapan bir teröriste de destek çıkmıştı. Halkımız bu durumu takdir edecektir. Biz CHP'nin sağduyulu seçmenin buna dikkat edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
15 Temmuz darbe girişimim henüz çok taze olduğunu ve şehitlerimizin ve gazilerimizin olduğunu belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal, "Bizim bunlara karşı bir öfkemiz var. Milletin parasıyla millete kurşun sıkanların savunulması bizleri çok rencide etti." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal’da 5 yıl sıfır faizle konut başvurusu!
- 25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları için tarihler açıklandı mı?
- İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? CTE ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
- Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...
- Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?
- Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...
- Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?