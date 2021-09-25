CHP’li başkandan tepki çeken açıklama! FETÖ’ye göreve iade teminatı

Kamal, "Aslında bu yeni bir hadise değil. Daha önce CHP'li vekil Veli Ağbaba PYD'li bir teröristi Meclis'e sokmuştu. CHP'li vekiller bombalı saldırı yapan bir teröriste de destek çıkmıştı. Halkımız bu durumu takdir edecektir. Biz CHP'nin sağduyulu seçmenin buna dikkat edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.