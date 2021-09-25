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CHP’li başkandan tepki çeken açıklama! FETÖ’ye göreve iade teminatı

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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CHP’li başkandan tepki çeken açıklama! FETÖ’ye göreve iade teminatı

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban verdiği bir röportajda, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yok saydı. 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını söyleyen Semih Balaban, aksine 20 Temmuz'da FETÖ ve PKK/KCK ile iltisaklı olan kişilerin mağdur edildiğini söyledi. Skandal açıklamayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal değerlendirdi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Terör örgütlerine kucak açan sözler tepki çekerken AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal, "15 Temmuz alçak saldırısını yapanların yüzlerce şehidimizin ve binlerce gazimizin kanı elindeyken 15 Temmuz'a darbe demeyen sonrasında yapılan mücadeleye darbe diyen CHP'li bir başkan ile karşı karşıyayız." dedi.

Cüneyt Kamal, "Maalesef bu bizim vicdanlarımızdan asla geçen ifadeler değildir. Manisalı'nın bu açıklamalar vicdanından geçmedi. En önemlisi bu sözler CHP'nin sağduyulu seçmenlerinin vicdanından geçmedi." ifadelerini kullandı.

Kamal, "Aslında bu yeni bir hadise değil. Daha önce CHP'li vekil Veli Ağbaba PYD'li bir teröristi Meclis'e sokmuştu. CHP'li vekiller bombalı saldırı yapan bir teröriste de destek çıkmıştı. Halkımız bu durumu takdir edecektir. Biz CHP'nin sağduyulu seçmenin buna dikkat edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimim henüz çok taze olduğunu ve şehitlerimizin ve gazilerimizin olduğunu belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal, "Bizim bunlara karşı bir öfkemiz var. Milletin parasıyla millete kurşun sıkanların savunulması bizleri çok rencide etti." şeklinde konuştu.

CHP’li başkandan tepki çeken açıklama! CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA!
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