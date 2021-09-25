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2 bin kişilik yurt 3 yıldır tamamlanamadı! Yönetim değişti, yurt inşaatı ortadan kaldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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2 bin kişilik yurt 3 yıldır tamamlanamadı! Yönetim değişti, yurt inşaatı ortadan kaldı

Son günlerde öğrenci yurtları üzerinden yürütülen algı çalışmaları, gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet yurtlar yetersiz iddiasıyla hükümeti suçlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Gençlik Merkezi ve Yurt” olarak ihalesi yapılan inşaatı 3 yıldır tamamlamadığı ortaya çıktı. Gelişmeleri o yurdun önünden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

A Haber kameraları 3 yıldır bitirilemeyen yurdun son halini ekranlara taşıdı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte gündeme gelen yurt polemiği hem iktidar hem muhalefet kanadındaki etkisini sürdürüyor.

Gençler üzerinde algı çalışması yapılmaya çalışılırken ihalesi yapılan inşaatı başlayan yurdun 3 yıldır bitirilmediği ve projenin rafa kaldırıldığını da söylenebilir.

2 bin kişilik "Gençlik Merkezi ve Yurt" İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hala tamamlanmadı. Bu konu üzerinden tartışmalar sürüyor. İnşaat halinde bekletilen ve kaderine terk edilen projede inşaat kullanılan pek çok malzemede tahribat oluştu ve maddi kayba yol açtığı iddia ediliyor.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar yönetimin değişmesinin ardından yaklaşık 3 yıldır tamamlanamadı.

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Hep algı çalışması! 3 yıldır bitmeyen inşaat HEP ALGI ÇALIŞMASI! 3 YILDIR BİTMEYEN İNŞAAT
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