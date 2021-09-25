2 bin kişilik yurt 3 yıldır tamamlanamadı! Yönetim değişti, yurt inşaatı ortadan kaldı
Son günlerde öğrenci yurtları üzerinden yürütülen algı çalışmaları, gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet yurtlar yetersiz iddiasıyla hükümeti suçlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Gençlik Merkezi ve Yurt” olarak ihalesi yapılan inşaatı 3 yıldır tamamlamadığı ortaya çıktı. Gelişmeleri o yurdun önünden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
A Haber kameraları 3 yıldır bitirilemeyen yurdun son halini ekranlara taşıdı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte gündeme gelen yurt polemiği hem iktidar hem muhalefet kanadındaki etkisini sürdürüyor.
Gençler üzerinde algı çalışması yapılmaya çalışılırken ihalesi yapılan inşaatı başlayan yurdun 3 yıldır bitirilmediği ve projenin rafa kaldırıldığını da söylenebilir.
2 bin kişilik "Gençlik Merkezi ve Yurt" İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hala tamamlanmadı. Bu konu üzerinden tartışmalar sürüyor. İnşaat halinde bekletilen ve kaderine terk edilen projede inşaat kullanılan pek çok malzemede tahribat oluştu ve maddi kayba yol açtığı iddia ediliyor.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar yönetimin değişmesinin ardından yaklaşık 3 yıldır tamamlanamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?
- Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal’da 5 yıl sıfır faizle konut başvurusu!
- 25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları için tarihler açıklandı mı?
- İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? CTE ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
- Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...
- Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?
- Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...
- Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?