2 bin kişilik yurt 3 yıldır tamamlanamadı! Yönetim değişti, yurt inşaatı ortadan kaldı

2 bin kişilik "Gençlik Merkezi ve Yurt" İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hala tamamlanmadı. Bu konu üzerinden tartışmalar sürüyor. İnşaat halinde bekletilen ve kaderine terk edilen projede inşaat kullanılan pek çok malzemede tahribat oluştu ve maddi kayba yol açtığı iddia ediliyor.