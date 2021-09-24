Yurtlar üzerinden provokasyon! Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar

2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak, hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standartı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var. Türkiye'nin her yerinde olan ve sadece barınmayı değil beslemesinden sanatına sporuna kadar her türlü hizmeti bünyesinde barındıran bir altyapı var.