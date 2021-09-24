Yurtlar üzerinden provokasyon! Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber'de flaş açıklamalar
Yurtlar üzerinden gençleri provoke ederek sokağa dökme çabaları yürütülüyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak, hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standartı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var. Eylemler ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın takipleri neticesinde eylemlerdeki gençlerin öğrenci olmadığını tespit edildi." dedi.
Öğrenci yurtları üzerinden manipülasyon yapılarak gençler sokağa çıkarılma çalışıyor. Peki Gençler algı operasyonu ile neden siyasete alet ediliyor? Öğrenci yurtları neden hedef? Gençler üzerinden kimler ne planlıyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu değerlendirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları:
Öncelikle bakanlığımızın yurtları konusunu izah etmek istiyorum. Türkiye'deki yurt altyapısı an itibariyle dünyada hiçbir ülkede yok. Her gencimizin barınma ihtiyacını karşılayacağız. Modern, hizmet standartları ve yaygın olan ağı var. 81 ilde 270 ilçede şu anda hizmet veren yurdumuz var. Burada 720 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz.
2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak, hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standartı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var. Türkiye'nin her yerinde olan ve sadece barınmayı değil beslemesinden sanatına sporuna kadar her türlü hizmeti bünyesinde barındıran bir altyapı var.
Dünyada eğitimi ihracat kalemi olarak gören ülkeler var. Bu ülkelere gidip baktığınız zaman bizim yurtlarımız ile kıyaslanamaz bile. Bu altyapı sistemi kolay kurulmadı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey var mıydı? 20 kişilik odalar, 1 katta bir banyo bir lavabo vardı. Biz bunların hepsini yeniden inşa ettik. Etüt alanları olmayan merkezler ısınmayan kaloriferler vardı bunların hepsini yeniledik.
Bunlar çok uzun zamanlar değil bunlar 2 binli yılların başı ve 90 yıllarda olan şeylerdi. Şu anda yaşananı bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde başvuru olmadık. Bu süreç ile yeni dönem birleşince bir yoğunluk oluştu.
Bu bizim önceden öngördüğümüz ve ona göre hazırlık yaptığımız bir durum var. Biz bu 3 yılda tam 216 bin yeni yatak ilave ettik altyapımıza. 19 yıl önce 180 bin olan kapasite şu anda 720 binin üzerine çıktı. 80 yılda yapılanın daha fazlanı yaptık. Ve biz yeni yurtlar yapmaya devam ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere karşı olan ilgisi ve onlarla ilgili vizyonu bizim ilham kaynağımız. Biz daha fazla üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Aileler çocuklarını bize emanet ediyor bu bizim için çok önemli bir gurur kaynağıdır. Burada sessiz sedasız bir devrim yapılıyor gençler için.
Gençler bu ülkenin göz bebeği ve bizim en büyük umudumuz. Biz onlar için özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Barınma ihtiyacı olan genzimizin ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Gençlerimizin dışarıda kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şu anda süreç gayet iyi şekilde yürütülüyor.
Oluşan yoğunluk için bizim her nokta takibimizde. İlk olarak asıl listeleri astık sonrasında yedek listeleri astık. İlk etapta 36 bin öğrencimizin yerleştirmesini gerçekleştirdik. Daha dün 15 bin yedek yerleştirme yaptık. Pazartesi günü yerleştirmeler devam edecek. Biz sosyal hukuk devleti olarak her gencimizin barınma ihtiyacını karşılayacağız. Devletimiz tüm ihtiyaçlarını seferber edecektir. Hiçbir gencimizi mağdur etmek söz konusu değildir. Hedefimizi talebin yüzde 90'nın karşılamak.
Yeni açacağımız yurtlar var yeni kiralamalar ihtiyacın durumuna göre. Bizim hükümet olarak politikamız belli asla ve asla gençlerimizin mağdur olmaması üzerine. Tüm bakanlıklarımızla koordineli şekilde çalışmalarımız yürütülüyor. Yurtlarımızda açık büfe sunduğumuz yemek opsiyonları sunuyoruz. Onlara her ay ayrıca 570 lira beslenme desteğimiz var.
450 bin olan burs ve kredi sayısı an itibariyle 1,5 milyona çıktı. Barınma noktasında tüm ihtiyaçlar karşılanacak bunu biz garanti olarak söylüyoruz. Bu nokta yapılan bir takım haksızlık bizim yüreğimizi burkuyor. Yurtlarımız gecesini gündüzüne katan emekçiler var. Buralarda verilen emeği göz ardı etmek mümkün değil.
Eylemler ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın takipleri neticesinde eylemlerdeki gençlerin öğrenci olmadığını tespit edildi. Barınmak isteyen, ihtiyacı olan her genç bizim gencimiz. Her bir gencimizi tüm ihtiyaçlarıyla bizim önceliğimiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde harçlar kaldırıldı. Şimdi bundan bahseden yok. Üniversiteler ve sayıları eğitimde fırsat eşitliği gibi vaatler verirlerdi eski siyasiler. Sessiz sedası bir devrim gerçekleşti ve şu anda üniversitesi olmayan ilimiz yok. Bazı illerimizde yedek dahi kalmadı isteyen her çocuğumuz yerleşti.
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