Yurt provokasyonunda maske düştü! Valiliklerden yurtlara ilişkin açıklama
Son günlerde sıkça konuşulan öğrenci yurtlarına ilişkin A Haber ekipleri araştırma yaptı. Birçok ilin valisine mikrofon uzatan ekiplerimiz yurt kapasitelerine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. Yurt sıkıntısı bulunmadığını açıklayan valilikler herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için misafirhanelerin de kullanılabileceğini söyledi.
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla farklı şehirlerde eğitim gören gençler yurt başvurularında bulundu.
Valilikler illerde bulunan yurt yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurt sıkıntısı olmadığını açıkladı. Bazı kesimlerin yurtlara ilişkin provakatif söylemlerinin doğru olmadığı da böylelikle ortaya çıktı.
TÜRKİYE'DE YAPILAN YURT YATIRIMLARI
- 2018 / 76 ADET YURT TESİSİ / 62 BİN 310 YATAK KAPASİTELİ
- 2019 / 56 ADET YURT TESİSİ / 39 BİN 212 YATAK KAPASİTELİ
- 2020 / 50 ADET YURT TESİSİ / 57 BİN 209 YATAK KAPASİTELİ
- 2021 / 32 ADET YURT TESİSİ / 52 BİN 515 YATAK KAPASİTELİ
TOPLAM 233 ADET YURT TESİSİ / 216 BİN 452 YATAK KAPASİTESİ
Son 4 yılda yurt inşası ortalama her yıl 55 bin artı kapasiteli olarak devam etti. 216 bin 452 yatak kapasitesine sahip toplam 233 adet yurt tesisi kuruldu.
Yapılan projelere ek 23 ilde de yeni yurt inşaları devam ediyor. Yurtların en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.
Deprem felaketinin yaşandığı İzmir'de öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşaması için valilik devreye girdi. Sadece İzmir değil diğer tüm illerde valilikler öğrencileri misafir edebilecek. Ayrıca öğrencileri ağırlayan devlet yurtları lüks otel konforu sunuyor.
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