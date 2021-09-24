Yurt provokasyonunda maske düştü! Valiliklerden yurtlara ilişkin açıklama

Deprem felaketinin yaşandığı İzmir'de öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşaması için valilik devreye girdi. Sadece İzmir değil diğer tüm illerde valilikler öğrencileri misafir edebilecek. Ayrıca öğrencileri ağırlayan devlet yurtları lüks otel konforu sunuyor.

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