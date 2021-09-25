25 Eylül 2021, Cumartesi
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2 bin kişilik yurt 3 yıldır tamamlanamadı! Yönetim değişti, yurt inşaatı ortadan kaldı
Son günlerde öğrenci yurtları üzerinden yürütülen algı çalışmaları, gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet yurtlar yetersiz iddiasıyla hükümeti suçlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Gençlik Merkezi ve Yurt” olarak ihalesi yapılan inşaatı 3 yıldır tamamlamadığı ortaya çıktı. Gelişmeleri o yurdun önünden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.