25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2 bin kişilik yurt 3 yıldır tamamlanamadı! Yönetim değişti, yurt inşaatı ortadan kaldı

2 bin kişilik yurt 3 yıldır tamamlanamadı! Yönetim değişti, yurt inşaatı ortadan kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2021 10:15
Son günlerde öğrenci yurtları üzerinden yürütülen algı çalışmaları, gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet yurtlar yetersiz iddiasıyla hükümeti suçlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Gençlik Merkezi ve Yurt” olarak ihalesi yapılan inşaatı 3 yıldır tamamlamadığı ortaya çıktı. Gelişmeleri o yurdun önünden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hep algı çalışması! 3 yıldır bitmeyen inşaat
Hep algı çalışması! 3 yıldır bitmeyen inşaat
CHP’li başkandan tepki çeken açıklama!
CHP’li başkandan tepki çeken açıklama!
Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı
İmam hatipleri hedef alanlara ders olsun!
İmam hatipleri hedef alanlara ders olsun!
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Akşener’in kararı ne anlama geliyor?
Akşener'in kararı ne anlama geliyor?
Akşener canlı yayında açıkladı: Aday değilim
Akşener canlı yayında açıkladı: Aday değilim
24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan: Avrupa’da 5’inciyiz
Başkan Erdoğan: Avrupa'da 5'inciyiz
KHK’yla atılan FETÖ’cüleri savundu
KHK'yla atılan FETÖ'cüleri savundu
Netflix’ten sonra Hulu Türkiye’yi hedef aldı!
Netflix'ten sonra Hulu Türkiye'yi hedef aldı!
Kahvede fahiş fiyat fırsatçılığı mı?
Kahvede fahiş fiyat fırsatçılığı mı?
Daha Fazla Video Göster