Eskişehir'de yurt provokasyonu! Gözaltına alınan gençler 'alçak devlet' diye slogan attılar
Eskişehir'de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını 'Barınamıyoz' yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe sayınca gözaltına alındı. Grup, polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirilirken "Alçak devlet" sloganı attı.
Türkiye'de son günlerde kamuoyunun gündemi, üniversite yurt kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasıyla başlayan provokasyonlar... Dün de bu provokatif eylemler çerçevesinde Eskişehir'de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını "Barınamıyoz" yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe saydı.
Gruptaki gençler, gece parkta yatarak eylem yapmak istedi. Parkta yatarak eylem yapmak isteyen gençlerin toplandığı alanda bulunan emniyet yetkilileri, uyarılarda bulundu.
Eylemin yapılması için saatin ve yerin uygun olmadığını belirten güvenlikten sorumlu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısının defalarca yaptığı uyarıyı dikkate almayan grup, karşılıklı tartışmaya girdi.
"ALÇAK DEVLET" SLOGANLARI
Uyarıları hiçe sayıp, polise zorluk çıkararak eylemlerine devam etmek isteyen göstericilere, polis müdahale ederek gözaltına aldı. Eylemciler, gözaltına alındıkları sırada ise "Alçak devlet" sloganı attı."
Eylemcilerin "Alçak devlet" sloganı sonrası polis ekipleri, bu ifadelere tepki gösterip, "Alçak devlet öyle mi? Bravo! Sizin amacınız bu zaten." diyerek karşılık verdi.
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