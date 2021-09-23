Eskişehir’de yurt provokasyonu! Gözaltına alınan gençler ’alçak devlet’ diye slogan attılar

Türkiye'de son günlerde kamuoyunun gündemi, üniversite yurt kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasıyla başlayan provokasyonlar... Dün de bu provokatif eylemler çerçevesinde Eskişehir'de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını "Barınamıyoz" yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe saydı.