CHP’li İBB’den 15 Temmuz gazisi Fatih Can Şenöz’e ağır suçlama ve mobbing! İşten çıkarıldı...

ÇOK AĞIR SUÇLAMA! "HIRSIZLIK"

15 Temmuz gazisi Fatih Can Şenöz, tüm bu yaşananların ardından gelen bir telefonla işten kovulduğunu öğrendi fakat gerekçe ise çok ağırdı.

Şenöz, "SGK'nın dökümlerine bakıldığı zaman 46 kolu yani hırsızlık yapmış gibi yüz kızartıcı bir suçla atılıyoruz. Ben şunu sormak isterim; hırsızlık yaptıysam bunun delili nerededir? Hırsızlık yapmışsam neden bu ülkenin askeri, polisi, savcısı galipte hesap sormuyor da gerçek belgelerde hırsızlık deyip… Bana imzalatmak istediklerinde de üstlerine saygısızlık, itaatsizlik deniyor? Ben bunu anlamış değilim." sözleriyle iftiraya uğradığını belirtti ve CHP'li İBB'ye yüklendi.

Şenöz, "Sık sık mobbinge uğradım, sürgün edildim bunlar nöbet listeleriyle sabittir zaten. Sürekli bir baskı yapıldı." şeklinde konuştu.