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CHP'li İBB'den 15 Temmuz gazisi Fatih Can Şenöz'e ağır suçlama ve mobbing! İşten çıkarıldı...

ahaber.com.tr
A Haber
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Giriş: 20.09.2021 21:08
Güncelleme:20.09.2021 21:20
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılındaki kalleş darbe girişiminde gazi olan sağlık çalışanını hırsızlık suçlaması ile işten çıkardı. Bunun dışında mobbing ve baskılara da maruz kalan gazi Fatih Can Şenöz, hakkını aramak için mahkemeye başvurdu. Bunlar da yetmezmiş gibi Şenöz’e yüz kızartıcı bir de iftira atıldı. Tüm bu yaşananlar üzerine A Haber’e konuşan Şenöz, Ekrem İmamoğlu ve yönetimine eleştirilerde bulundu. İşte haberin detayları…

İBB, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminde gazi olan Fatih Can Şenöz, işi bıraksın diye her yolu denedi. Şenöz'e başvurulan bu yol olmayınca da ağır suçlamalarla kovuldu.

Gazi Şenöz, İBB tarafından yapılan bu haksızlığa karşı isyan bayrağı açtı.

A HABER'E FLAŞ AÇIKLAMALAR

A Haber'e konuşan Şenöz, "Bunu beklemezdik, ben 15 Temmuz gazisi Fatih Can Şenöz o gün 15 Temmuz'da İBB'nin tam önünde Saraçhane'de vurulurken ben o İstanbul Büyükşehir Belediyesini korumaya çalışırken bugün bunun yapılması çok haksızlık." dedi.

Şenöz, "Saraçahane'de gazi oldum 3 kurşunla. Sol bacak, sağ kalça ve sağ akciğerden." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANI VE 15 TEMMUZ SONRASI İBB'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Şenöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bünyesinde yer alan Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü'nde çalışmaktaydı.15 Temmuz gazisi, yerel seçimlerden sonra ise iddiasına göre; sorunlar yaşamaya başladı.

"ÇOK BASKILAR GÖRDÜK..."

Şenöz, "Yeni gelen İBB yönetiminde o kadar çok baskılar gördük, o kadar çok sıkıntılar yaşadık, mobbinglere maruz kaldık. Evim Akşemsettin'de olmasına rağmen Çatalca'da, Silivri'de İstanbul'un her bölgesinde çalıştırıldım. Tabii bunlarla sınırlı kalmadı işlerimiz." dedi.

ÇOK AĞIR SUÇLAMA! "HIRSIZLIK"

15 Temmuz gazisi Fatih Can Şenöz, tüm bu yaşananların ardından gelen bir telefonla işten kovulduğunu öğrendi fakat gerekçe ise çok ağırdı.

Şenöz, "SGK'nın dökümlerine bakıldığı zaman 46 kolu yani hırsızlık yapmış gibi yüz kızartıcı bir suçla atılıyoruz. Ben şunu sormak isterim; hırsızlık yaptıysam bunun delili nerededir? Hırsızlık yapmışsam neden bu ülkenin askeri, polisi, savcısı galipte hesap sormuyor da gerçek belgelerde hırsızlık deyip… Bana imzalatmak istediklerinde de üstlerine saygısızlık, itaatsizlik deniyor? Ben bunu anlamış değilim." sözleriyle iftiraya uğradığını belirtti ve CHP'li İBB'ye yüklendi.

Şenöz, "Sık sık mobbinge uğradım, sürgün edildim bunlar nöbet listeleriyle sabittir zaten. Sürekli bir baskı yapıldı." şeklinde konuştu.

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