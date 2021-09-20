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İzmir'de depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası yıkılmadı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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İzmir’de depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası yıkılmadı

İzmir Büyükşehir Belediye binası, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde hasar görmüştü. Aradan bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen hasarlı binanın yıkımı gerçekleşmedi. Gelişmeler, A Haber Muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe canlı yayında değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası 1981 yılında hizmete alındı ve geçtiğimiz sene depremde zarar gördü. Belediye Başkanı Tunç Soyer ne yapılacağı konusunda bir karar veremedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin açıklamaları:

"Tunç Soyer seçildiğinden beri belediye binası ile ilgili olarak sadece boya yapıldı ve beton duvar örüldü. 30 Ekim depremini yaşandığından beri 'bina yıkılacak mı yoksa güçlendirilecek mi?' bunlar konuşuldu.

Bundan 3 ay önce İTÜ'ye verildi. Bu raporda yıkılacak ve korunacak deniyor bunlarında ikisi de yapılabilir. Bir danışma kurulu var. Bu danışma kurulu özgür değil burada çok kıymetli hocalar var. Bunları dışarda tutarsak bazılarının eşleri belediye de çeşitli yerlerde çalışıyor.

Bunların özgür bir karar vermeleri mümkün değil. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurula başvurusu var. Burada ilginç şeyler oluyor. Bu kentin Türkiye Mimarlar Odası Temsilcisi bu danışma kurulunda yok.

Burası Atatürk Meydanı olarak geçiyor. Tunç Soyer buraya bir hizmet binası yapıp tamamen meydanı değiştirmek istiyor. Tunç Soyer'in kafasında başka projeler olduğu söyleniyor. Sanki Atatürk hesaplaşma var kafasının arkasında.

Bu meydanı tamamen değiştirmek istiyor. Biz bu meydanı ellettirmeyiz. Burası kuruluş ve kurtuluş meydanıdır. Kurtuluş Savaşı burada bitmiştir Cumhuriyet burada başlamıştır. Burayı ellemek istiyor buna izin vermeyiz."

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Tunç Soyer’in Atatürk ile hesaplaşması var "TUNÇ SOYER'İN ATATÜRK HESAPLAŞMASI VAR"

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