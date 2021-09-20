İzmir’de depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası yıkılmadı

Bundan 3 ay önce İTÜ'ye verildi. Bu raporda yıkılacak ve korunacak deniyor bunlarında ikisi de yapılabilir. Bir danışma kurulu var. Bu danışma kurulu özgür değil burada çok kıymetli hocalar var. Bunları dışarda tutarsak bazılarının eşleri belediye de çeşitli yerlerde çalışıyor.