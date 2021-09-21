İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?
ÖZEL HABER A Haber
İstanbul güne yine trafik çilesiyle uyandı. İstanbul trafiğinde yoğunluk ne durumda? Hangi noktalarda trafik kilit? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakent İstanbul'da her sabah olduğu gibi trafik yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay son durumu canlı yayında anlattı.
İstanul trafiği son durumda yüzde 60'a dayanmış durumda.
İlerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
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