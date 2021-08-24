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CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın su zammına tepkiler sürüyor: Bizim ekmeğimizle oynuyor

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın su zammına tepkiler sürüyor: Bizim ekmeğimizle oynuyor

Haziran ayında, 'Kademeli su tarifesi' adı altında suya fahiş oranda zam yapan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler dinmiyor. Zammın ardından satışları büyük oranda düşen su bayileri belediyeye bağlı şirketin önünde yüzde 44'lük zammı protesto etti. Bayi temcilcileri muhatap bulamamaktan yakındı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayında suya yaptığı fahiş zamma tepkiler sürüyor.

Zammın ardından satışları büyük oranda düşen su bayileri seslerini duyurmak için belediyeye bağlı şirketin önünde toplandı.

Yapılan yüzde 44'lük zamma tepki gösteren bayi temsilcileri Mansur Yavaş'tan soruna çözüm bulmasını istedi.

Zamma tepki gösteren bayi temsilcilerinden biri, "86'dan bu yana bu sektörün içindeyim. İlk defa böyle bir yönetimle, ilk defa böyle bir zamla karşı karşıya kaldık. Bizim ekmeğimizle oynuyor" açıklamasından bulundu.

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