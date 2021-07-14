CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şok! Başsavcılık hukuksuz TOGO İkiz Kuleleri kararı için harekete geçti

DAİRE KARARI ESAS ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın görevi kötüye kullanma suçuna dayanak olarak Ankara 5. İdari Dava Dairesi'nin 30 Mart 2020 tarih ve 2020/401 esas sayılı kararı örnek gösterildi. Kararda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO Kuleleri dosyasında istinaftan feragat ederken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir yetki almadığını kabul ettiği açıkça görülüyor.