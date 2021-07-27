CHP'li Mansur Yavaş'ın 'altyapıya yatırım yapmadılar' yalanı kısa sürdü! Gerçekleri 2 fotoğraf karesi ortaya çıkardı

Mansur Yavaş, başkentte son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçladı. Ancak Yavaş yönetimi gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadı hatta mazgalların üzerini kapattı.

Başkent Ankara'da son aylarda oluşan sellerin gerçek nedeninin yönetim beceriksizliği olduğu iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.