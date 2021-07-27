CHP'li Mansur Yavaş'ın 'altyapıya yatırım yapmadılar' yalanı kısa sürdü! Gerçekleri 2 fotoğraf karesi ortaya çıkardı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinin sebebinin eski yönetim olduğunu iddia etmişti. Ancak Yavaş'ın yalanı kısa sürdü. Ankaralıların her yağmurda sel felaketine uğramasının nedeni iki fotoğrafla ortaya çıktı. İşte detaylar...
Mansur Yavaş, başkentte son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçladı. Ancak Yavaş yönetimi gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadı hatta mazgalların üzerini kapattı.
Başkent Ankara'da son aylarda oluşan sellerin gerçek nedeninin yönetim beceriksizliği olduğu iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.
"ALTYAPIYA YATIRIM YAPMADILAR" PALAVRASININ PERDE ARKASINDA BU HATA YATIYOR
Özellikle son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçlayan ve "Altyapıya yatırım yapmadılar" bahanesinin arkasına sığınan Mansur Yavaş yönetiminin gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadığı hatta mazgalların üzerini kapattığı ortaya çıktı.
Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki mazgalların asfaltla kapatıldığı, atık su kanallarına
ulaşamayan yağmur sularının da taşkınlara dönüştüğü ve işyerlerine zarar verdiği ifade edildi.
SADECE BU 2 KARE YAVAŞ'IN YETENEKLERİNİ ÖZETLEDİ
Sabah'ın ulaştığı iki kare fotoğraf, Ankara'daki sellerin gerçek nedenini ortaya koyuyor. Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki mazgallardan birinin faal ve üzerinin açık olduğu görülüyor.
İkinci fotoğrafta ise yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün asfaltla kapatıldığı görülüyor.
Atık su kanallarına ulaşamayan yağmur sularının da sellere dönüşerek işyerlerine zarar verdiği ifade edildi.
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