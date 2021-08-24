Afganların son kalesi Pencşir | Bölgedeki gelişmeleri A Haber’de anlattı

"KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Taliban ile direniş grupları arasında müzakere çabalarının sürdüğü bilgisini paylaşan Deşti, Afgan halkının geleceğini güvence altına alan ve sosyal adaleti sağlayan müzakerelerden yana olduklarını ve Afganistan'da tüm tarafların, partilerin ve aşiretlerin kabul ettiği ve dünya ile iyi ilişkileri olan kapsayıcı bir hükümet kurulmasını istediklerini belirtti.

Deşti şöyle konuştu: "Biz kesinlikle meselenin diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Müzakere ve diyalog arıyoruz. Taraflar arasında doğrudan ve dolaylı mesajlar var ancak aynı zamanda savunmaya hazır durumdayız. Amacımız sadece Pencşir'i savunmak değil, tüm Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır. Bu nedenle Taliban savaş ve şiddete devam edecek olursa biz kendimizi savunmaya hazırız."