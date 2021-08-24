Afganların son kalesi Pencşir | Bölgedeki gelişmeleri A Haber'de anlattı
Son dakika dünya haberleri... Pencşir'de yerel güçlerin Taliban'a karşı direnişi ise sürüyor. Bölgede son durum ne? Çatışma var mı? Son durumu gazeteci Ahmed Mengli Kabil'den aktardı. Öte yandan Pencşir vilayetindeki direniş güçlerinin üst düzey isimlerinden Fehim Deşti, açıklamalarda bulundu. Deşti, "Taraflar arasında doğrudan ve dolaylı mesajlar var ancak aynı zamanda savunmaya hazır durumdayız" dedi. Deşti, "Amacımız sadece Pencşir'i savunmak değil, tüm Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır" ifadelerini kullandı.
Taliban'ın ele geçiremediği tek vilayet olan Pencşir'de direniş devam ediyor. Afganların son kalesi Pencşir'de güvenlik had safhada. Peki bölgede son durum ne? Çatışma var mı? Son durumu gazeteci Ahmed Mengli, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
PENCŞİR ABLUKA ALTINDA
Pencşir vilayetinin etrafı Taliban militanları tarafından çevrilmiş durumda şu anda bir çatışma yaşanmıyor müzakereler görüşmeler devam ediyor. Sonuçları sonrası karar vereceğini açıkladı Taliban ve bunun bir çatışma çıkmadan hemen çözülmesini istediklerini belirtti.
"RUSYA DA ORAYA GİREMEMİŞTİ"
Ahmed Mesud babası Ahmed Şah Mesud gibi direnecek mi bunu zaman gösterecek ama Pencşir vadisi meşhur bir vadi. Rus işgali döneminde Rusya oraya girememişti. Daha sonra 96-2001 arası Taliban oraya girememişti. Şimdi de çok sayıda Afgan özel kuvvetleri Ahmet Mesud'un yanında o vilayette direniş göstermekteler. Pencşir vadisi dağlarla dolanmış bir vadi ve en sonda Tacikistan'a bir çıkış yolu var. Müzakereler devam ediyor. Şimdilik herhangi bir çatışma yaşanmıyor. Ama bir öbür tarafında çatışmalar yaşanıyor.
TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?
Afganistan 40 senedir savaş içinde burada Rus silahları, kalaşnikof ağır silahları görmek her zaman mümkün. Taliban militanlarının ellerinde MP4 dedikleri ABD silahları taşıyorlar eski kalaşnikof silahları şu anda göremiyoruz. Acaba bu silahlar ne oluyor nereye götürülüyor bunu bilmiyoruz.
"DİYALOG İSTİYORUZ ANCAK SAVAŞA DA HAZIRIZ"
Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne almayı başaramadığı Pencşir vilayetindeki direniş güçlerinin üst düzey isimlerinden Fehim Deşti, Taliban'la sorunları müzakere ve diyalog yoluyla çözmeyi amaçladıklarını ancak savaşa da hazır olduklarını söyledi.
Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini üstlendiği direniş güçlerinin Medya Sorumlusu Deşti, bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.
"HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR"
Pencşir'deki durumun sakin olduğunu aktaran Deşti, "İnsanlar işlerinin başında. Devlet memurları işlerine gidip geliyor, esnaf çalışmalarına devam ediyor. Elbette muhtemel Taliban saldırılarına karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu hazırlıklar da bir dereceye kadar mevcuttur." dedi.
"KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"
Taliban ile direniş grupları arasında müzakere çabalarının sürdüğü bilgisini paylaşan Deşti, Afgan halkının geleceğini güvence altına alan ve sosyal adaleti sağlayan müzakerelerden yana olduklarını ve Afganistan'da tüm tarafların, partilerin ve aşiretlerin kabul ettiği ve dünya ile iyi ilişkileri olan kapsayıcı bir hükümet kurulmasını istediklerini belirtti.
Deşti şöyle konuştu: "Biz kesinlikle meselenin diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Müzakere ve diyalog arıyoruz. Taraflar arasında doğrudan ve dolaylı mesajlar var ancak aynı zamanda savunmaya hazır durumdayız. Amacımız sadece Pencşir'i savunmak değil, tüm Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır. Bu nedenle Taliban savaş ve şiddete devam edecek olursa biz kendimizi savunmaya hazırız."
Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti. Pencşir'in dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.
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