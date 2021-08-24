İBB'ye 'tenis kortu' tepkisi: İmamoğlu ailesi için mi yapmıştınız?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun yerinde yeller esiyor. Tüm İstanbul gençlerinin hizmetine açılacağı söylenen kort söküldü. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.
İBB yönetimi Haliç'in ortasındaki yüzen tenis kortunu kaldırdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı.
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nden geçenler büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri maçını Başkan Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun maç yaparak açılışını yaptığı tenis kortu sökülmüş durumda.
GENÇLER MAÇ YAPAMADAN SÖKÜLDÜ
O dönem kort yapıldığında "daha önemli işlere de harcanabilirdi bu para" eleştirilerine "biz İstanbullu gençlerin Haliç'te tenis oynama keyfine ulaşmasını istiyoruz" cevabı verdi. Başkan İmamoğlu, o söz yerine getirilmeden İstanbullu gençler tenis maçı yapamadan tenis kortu sökülmüş durumda.
O platform şu anda martıların güneşlendiği bir alan. İstanbullu gençler büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
Platformun bundan sonra ne olarak kullanılacağı da belirsizliğini koruyor. En fazla yapılan eleştiri ise "Siz bu tenis kortunu İmamoğlu ailesi için mi yapmıştınız?" sorusu.
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