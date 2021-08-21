CHP’li İBB’nin sorumluluğundaki Sadabat Deresi neden kirli akıyor?

VATANDAŞLAR KOKUDAN VE KİRLİLİKTEN ŞİKAYETÇİ

''Derenin hemen etrafında vatandaşların dinlemesi ve piknik yapması açısından bazı yeşil alanlar var. Ancak vatandaşların kokudan ve kirlilikten ve kokudan şikayeti üzerine bu alanları kullanma imkanı olmuyor. Sadabat Deresi'nin belli alanlarında irili ufaklı çöplerin aktığı görülüyor. Çöplerle birlikte rahatsız edici bir koku var.''