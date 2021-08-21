Son dakika: İBB Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti: Mahkeme kararına rağmen işçiler yıkıyor! Vatandaşlar isyan etti
Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar "Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar, nerede onlar" diyerek isyan etti. Yıkılan parkın son hali drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulmasına rağmen İBB görevlilerinin "tebligat gönderilmediği" gerekçesiyle yıkımı sürdürdüğü görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm gerekçesiyle Eyüpsultan'a bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nın yıkımına karar verildi.
MAHKEME KARARINA RAĞMEN İŞÇİLER YIKIYOR
Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulmasına rağmen İBB görevlilerinin "tebligat gönderilmediği" gerekçesiyle yıkımı sürdürdüğü görüldü.
Mahallelerinde bulunan parkın yıkılmaması için çadır kurarak nöbet tutan vatandaşlar, İBB tarafından önceki gün gerçekleştirilen yıkıma büyük tepki gösterdiler.
Parkın içerisinde bulunan ağaçların ve tüm alanın ekipler tarafından yıkılması sonrası parkın son hali drone ile havadan da görüntülendi. Mahalle sakinleri bu kararın durdurulmasını ve parkın yeniden yapılmasını talep etti.
"DEPREM KONAKLAMA ALANI OLARAK BU PARKI BİZE GERİ VERSİNLER"
Bir deprem olsa nereye gideceklerini bilemediklerini dile getiren mahalle sakini Ayşe Topçu, "50 senelik parkımızın ortasına kentsel dönüşüm yapacaklar. Dün burada bütün çocukların oyuncaklarını, ağaçları, her şeyi iki dakikada söktüler. Buraya kentsel dönüşüm olur mu? Küçücük bir park yapmışlar. Sitelerin içerisine girecek o park. Hangi site bizi alacak o parka? İstanbul'da deprem var. Depreme hazırlıklı olun. Çok güzel hazırlık yapıyorlar. Buraya hep bina yapacaklar. Benim istediğim deprem konaklama alanı olarak bu parkı halka geri versinler. Bir sallantı olsa nereye gideceğiz biz? Yolun içlerine mi, binaların içine mi gideceğiz? Nerede konaklayacağız? " diye konuştu.
"TAKSİM PARKINDA ÜÇ TANE AĞAÇ YIKILACAK DİYE AYAĞA KALKTILAR, NEREDE ONLAR?"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Topçu, "Buradan ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kimse bize el atmadı. Ne olur sesimizi duy cumhurbaşkanım. 3 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum ama duyan yok bizi. Herkes çekilmiş kenara siz ne yaparsanız yapın diyor. Bize anca eylem yapın diyorlar. Ben bir arabayı durdurmaya kalktım; araba üzerime geldi iki yerden kolum kırıldı. Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?" ifadelerini kullandı.
"SALGIN DÖNEMİNDE İNSANLARI İÇ İÇE SOKTULAR"
Bir umut parklarının yeniden yapılmalarını beklediklerini söyleyen Sultan Aşık, "Bir umut bekliyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun oynadığı alanı elimizden aldılar. Biz kentsel dönüşüme bir şey demiyoruz. En önemlisi park deprem toplanma alanıydı. Yapı konutlar depreme dayanıklı değil diyerek yıktılar ve toplanma alanını içine dahil ettiler. Onun yerine koydukları park küçücük bir park. Site yapacağız diyerek sitenin ucuna park koydular. Sitenin insanları mı yetecek biz mi yeteceğiz? Dün 10 hane gittik. İnsanlar iç içe. Salgın döneminde insanları iç içe soktular. Hiç hoş olmadı. Büyüklere de sesleniyoruz. 2 gün eylem yaptık. Bütün gün parktaydık. Telef oldu insanlar. Çoğu da köydeydi. İnsanların köyde olmasını fırsat bildiler. Onu da değerlendirip bu hale getirdiler" dedi.
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