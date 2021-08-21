Son dakika: İBB Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti: Mahkeme kararına rağmen işçiler yıkıyor! Vatandaşlar isyan etti

"TAKSİM PARKINDA ÜÇ TANE AĞAÇ YIKILACAK DİYE AYAĞA KALKTILAR, NEREDE ONLAR?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Topçu, "Buradan ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kimse bize el atmadı. Ne olur sesimizi duy cumhurbaşkanım. 3 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum ama duyan yok bizi. Herkes çekilmiş kenara siz ne yaparsanız yapın diyor. Bize anca eylem yapın diyorlar. Ben bir arabayı durdurmaya kalktım; araba üzerime geldi iki yerden kolum kırıldı. Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?" ifadelerini kullandı.

"SALGIN DÖNEMİNDE İNSANLARI İÇ İÇE SOKTULAR"

Bir umut parklarının yeniden yapılmalarını beklediklerini söyleyen Sultan Aşık, "Bir umut bekliyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun oynadığı alanı elimizden aldılar. Biz kentsel dönüşüme bir şey demiyoruz. En önemlisi park deprem toplanma alanıydı. Yapı konutlar depreme dayanıklı değil diyerek yıktılar ve toplanma alanını içine dahil ettiler. Onun yerine koydukları park küçücük bir park. Site yapacağız diyerek sitenin ucuna park koydular. Sitenin insanları mı yetecek biz mi yeteceğiz? Dün 10 hane gittik. İnsanlar iç içe. Salgın döneminde insanları iç içe soktular. Hiç hoş olmadı. Büyüklere de sesleniyoruz. 2 gün eylem yaptık. Bütün gün parktaydık. Telef oldu insanlar. Çoğu da köydeydi. İnsanların köyde olmasını fırsat bildiler. Onu da değerlendirip bu hale getirdiler" dedi.



