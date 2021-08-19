CHP’li İBB mahkeme kararını beklemeden Gençlik Parkı’nı yerle bir ediyor! Bölge sakinleri ayakta

Zaten bu parkın afet toplanma alanı olduğuna dair bir levha vardı ama Ekrem Bey gelmeden bir gün önce levhayı söktüler. Başkan geldiğinde kendisiyle konuşmak istedik, derdimizi anlatmak istedik ama bize kulak veren olmadı. Çayımızı içmesini, bizi dinlemesini beklerdik.

Nejla Sönmez: Bu parkımız, mahallemiz için çok önemli bir yere sahip. Yaşlılarımız gün içerisinde gelir, ağaçların gölgesi altında soluklanır, çocuklar burada çimlerin üzerinde oyun oynarlar. Bu parkı yıkmak demek bu mahallenin ciğerlerini yok etmek demek. Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız.

BU AĞAÇLARLA BÜYÜDÜM

Ayşe Topçu (İmamoğlu'nun konvoyu ile mahalle sakinleri arasında yaşanan olayda kolu kırıldı): Ben buraya taşındığımda bu ağaçlar henüz fidandı. 17 yıldır bu mahallede oturuyorum ben. Bu ağaçlarla büyüdüm. Bu ağaçların gölgesinde durabilmek için direndim ben. Direnmeye de devam edeceğim. Tek bir ağacın gölgesi altında nice hayatlar geldi gitti. Bu parkı kimseye vermeyiz.