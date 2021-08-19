CHP'li İBB mahkeme kararını beklemeden Gençlik Parkı'nı yerle bir ediyor! Bölge sakinleri ayakta
CHP'li İBB tarafından vatandaşları çileden çıkaran bir hamle daha geldi. İBB ekipleri mahkeme kararını beklemeden Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkmaya çalışıyor. Bölge sakinleri parklarını yıktırmamak için toplandı. Halk olası bir güvenlik zafiyetinin yaşanmasından endişe ediyor. İBB ekipleri 3 ay önce de mevctut parkı yıkmaya çalışmış ve halka karşı kaba kuvvet kullanmıştı. O günkü arbedede Ayşe Topçu isimli vatandaş kanlar içinde kalmış ve kolu kırılmıştı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, parklarını yıktırmak istemeyen vatandaşlara mikrofon uzattı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na öfkeli halk "Hem parkımız hem de yeşil alan deprem toplanma alanı orada tabelamız vardı burada inşaata başlar başlamaz gece tabelayı söktüler. 25-30 senelik ağaçları söküp bina dikecekler." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.
A HABER EKİPLERİ BÖLGEDE
Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İBB ekiplerinin mahalle parkını yıkıyor olmasına tepkili olan vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölge sakini bir kişi "Hem parkımız hem de yeşil alan deprem toplanma alanı orada tabelamız vardı burada inşaata başlar başlamaz gece tabelayı söktüler. 25-30 senelik ağaçları söküp bina dikecekler." ifadelerini kullandı.
"PARKIN YIKILMASINI İSTEMİYORUZ"
Parkta bir sürü ağaç var ben 3 yaşımdan beri buradayım. Parkın yıkılmasını istemiyoruz.
Yıkıma karşı çıkan mahalleli, yaşanan durum karşısında çaresiz kaldıklarını İBB'nin usulsüz yıkımına son vermesini istedi.
Yeliz Budak: "1 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Burada dolaşıp nefes alıyordum.
Burası deprem toplanma alanı. Burayı yıkarak ne yapmaya çalışıyorlar.
Yazık günah. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Deprem olduğunda binalar altında kaldığımız bunun hesabını kim verecek." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
MAHALLELİ CHP'Lİ İBB'NİN GASPINA İZİN VERMEDİ: "BU PARK BİZİM CİĞERİMİZ"
Eyüpsultan sakinleri, yeşil alanlarını koruma taleplerini dinlemeyen İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Arbedede kolu kırılan Ayşe Topçu, "Bu ağaçlarla büyüdüm, parkı vermeyiz" dedi. CHP'li İBB'nin bu haksız kararına isyan eden mahalle halkı ayrıca "Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.
Koray Akın: Burası yıllardır varolan bir park. İnsanlar burada ağaçların altında rahat nefes alır. Bu koca park, proje yüzünden yıkılıp yeni yapılacak sitenin içerisine eklenecek. Burası afet toplanma alanı. Yarın bir deprem olduğunda başımızı nereye sokacağız?
Zaten bu parkın afet toplanma alanı olduğuna dair bir levha vardı ama Ekrem Bey gelmeden bir gün önce levhayı söktüler. Başkan geldiğinde kendisiyle konuşmak istedik, derdimizi anlatmak istedik ama bize kulak veren olmadı. Çayımızı içmesini, bizi dinlemesini beklerdik.
Nejla Sönmez: Bu parkımız, mahallemiz için çok önemli bir yere sahip. Yaşlılarımız gün içerisinde gelir, ağaçların gölgesi altında soluklanır, çocuklar burada çimlerin üzerinde oyun oynarlar. Bu parkı yıkmak demek bu mahallenin ciğerlerini yok etmek demek. Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız.
BU AĞAÇLARLA BÜYÜDÜM
Ayşe Topçu (İmamoğlu'nun konvoyu ile mahalle sakinleri arasında yaşanan olayda kolu kırıldı): Ben buraya taşındığımda bu ağaçlar henüz fidandı. 17 yıldır bu mahallede oturuyorum ben. Bu ağaçlarla büyüdüm. Bu ağaçların gölgesinde durabilmek için direndim ben. Direnmeye de devam edeceğim. Tek bir ağacın gölgesi altında nice hayatlar geldi gitti. Bu parkı kimseye vermeyiz.
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