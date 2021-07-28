Manavgat’ta yangın felaketi! Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit A Haber'e konuştu
Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını devam ediyor. 5 mahalle boşaltıldı ve ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Vatandaşlar da alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için pet şişeler ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyor. yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
A Haber canlı yayınına katılan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangının ilerlemesi önemli ölçüde durdu. Havadan müdahale devam ediyor. Karadan gereken yapılıyor. Bölgede 4 köy boşaltıldı." dedi.
Mustafa Yiğit, "Tüm ekiplerimiz görev başında. Kısa zamanda kontrol altına alınacak inşallah. Çevre illerden de destek istendi. Can kaybı yaşanmaması için biz buraların boşaltılmasını istedik." ifadelerini kullandı.
Mustafa Yiğit'in canlı yayındaki açıklamaları:
"Rüzgarın etkisiyle zaman zaman parlamalar olabiliyor. Havadan ve karadan yaptığımız müdahalelerle bu parlamaları kontrol altına alıp büyümesini engelliyoruz. İl merkezinde zaman zaman bu parlamalar oldu onları kontrol altına aldık.
Kırsal kesimlerdeki mahallelerde parlamalar oluyor bunları da kontrol altına almak için çalışıyoruz. Isparta, Konya ve Burdur yakın illerden destek istendi. AFAD takviyeler yapmaya devam ediyor. Orman Bakanlığımız tüm ekipleriyle sahada. Bölgede poyrazın etkili olması sebebiyle yangının etkisi sürüyor. Kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalarda aralıksız olarak devam ediyor."
AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Biz yangın bölgesinden dönüyoruz. Sabah saat 12 gibi başladı yangın. Oradan yayılmaya başladı. Biz şimdi Manavgat merkeze doğru gidiyoruz. Orada da birkaç yerde yangınlar var. Tüm ekipler seferber olmuş durumda. Gereken tedbirle alındı ve evler boşaltıldı." dedi.
Tuba Vural Çokal, "Şu anda can ve mal kaybı bulunmuyor. Ne kadar alanın yandığı konusunda henüz net bir bilgi yok. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli de bölgeye geliyor. Tüm çevre illerden de destek almış durumdayız." ifadelerini kullandı.
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