Manavgat’ta yangın felaketi! Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit A Haber'e konuştu

Kırsal kesimlerdeki mahallelerde parlamalar oluyor bunları da kontrol altına almak için çalışıyoruz. Isparta, Konya ve Burdur yakın illerden destek istendi. AFAD takviyeler yapmaya devam ediyor. Orman Bakanlığımız tüm ekipleriyle sahada. Bölgede poyrazın etkili olması sebebiyle yangının etkisi sürüyor. Kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalarda aralıksız olarak devam ediyor."

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Biz yangın bölgesinden dönüyoruz. Sabah saat 12 gibi başladı yangın. Oradan yayılmaya başladı. Biz şimdi Manavgat merkeze doğru gidiyoruz. Orada da birkaç yerde yangınlar var. Tüm ekipler seferber olmuş durumda. Gereken tedbirle alındı ve evler boşaltıldı." dedi.

Tuba Vural Çokal, "Şu anda can ve mal kaybı bulunmuyor. Ne kadar alanın yandığı konusunda henüz net bir bilgi yok. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli de bölgeye geliyor. Tüm çevre illerden de destek almış durumdayız." ifadelerini kullandı.