Aşı yaptırmayan 23 milyon kişi var! Aşı neden ihmal ediliyor?

İstanbul'da en çok koronavirüs aşılarının yapıldığı yerlerdeN biri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Ancak sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 23 milyon kişi var. Peki neden aşılar yaptırılmıyor? Aşı yaptırmak için hangi çalışmalar yapılacak? Gelişmeleri Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan'ın açıklamaları:

"Pandemide bayramdan önce çok ciddi bir başarı yakaladık. Vaka sayılarımız 5 binin altına kadar indi. Ancak bayram dönüşü bu sayılar artışa geçti ve 20 bine kadar çıktı.