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Aşı yaptırmayan 23 milyon kişi var! Aşı neden ihmal ediliyor?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Aşı yaptırmayan 23 milyon kişi var! Aşı neden ihmal ediliyor?

Aşı sırası geldiği halde henüz aşı yaptırmayan yaklaşık 23 milyon kişi var. Peki aşı neden ihmal ediliyor? Akıllardaki sorularında cevaplarını A haber muhabiri Mehmet Karataş konuğu olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan cevapladı.

İstanbul'da en çok koronavirüs aşılarının yapıldığı yerlerdeN biri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Ancak sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 23 milyon kişi var. Peki neden aşılar yaptırılmıyor? Aşı yaptırmak için hangi çalışmalar yapılacak? Gelişmeleri Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan'ın açıklamaları:

"Pandemide bayramdan önce çok ciddi bir başarı yakaladık. Vaka sayılarımız 5 binin altına kadar indi. Ancak bayram dönüşü bu sayılar artışa geçti ve 20 bine kadar çıktı.

Şu anda aşılama faaliyetlerinde hızla ilerliyoruz. Günlük 1,5 milyona kadar bir kapasite var ancak hala aşısını hiç yaptırmayan 23 milyon vatandaşımız var. Bu toplumsal bağışıklığı ciddi oranda riske atıyor.

Bizi yakınlarımızdan ayıran ve ölümlere yol açan pandemiyi unutmuş gibi davranıyoruz. Halkımızı hafta sonları dahil biz halkımızı aşı alanlarımıza bekliyoruz.

Maalesef aşı karşıtlığı köklü bir sorun. Ülkemizde tam olarak bunu söylemesek de bir aşı tedirginliği var. Biz 70 milyon doz aşılama yaptık ve bununla ilgili bir sorun yaşamadık yan etkilerini göremedik.

Vatandaşlarımızdan yanlış bilgiye kulak asmamalarını istiyoruz. Bilime güvenmelerini ve bizim tecrübemize güvenmelerini istiyoruz. Şu anda virüs vakaları içerisinde Delta varyantı etkisini artırmaya başladı.

İngiltere aşılama oranlarında oldukça iyi bir durumda ve aşılaR Delta varyantına karşı da oldukça etkili. Ölüm oranlarını ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda düşürüyor. Şu anda hastanemize yatan hastaların yüzde 90'ı aşısız olanlar.

Sırası geldiği halde aşı olmayanlar ciddi bir risk altında. TÜRKOVAC aşısını bekleyenler vatandaşlarımız da bize başvurarak aşılarını olabilirler."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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