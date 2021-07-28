Antalya Manavgat'ta orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

Orhan Sali'nin A Haber canlı yayınında anlattıkları:

"Burada çok hızlı bir rüzgar var bunun etkisiyle alevler hızlı şekilde yayılmış. Bölgede yanan arabalar da var. Bölgede bir taraftan da söndürme çalışmaları devam ediyor.