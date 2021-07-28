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Antalya Manavgat'ta orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Antalya Manavgat'ta orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

Antalya Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi. Bölgede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki son durum canlı yayında aktardı.

Manavgat'ta saat 12,00'de başlayan yangın 4 ayrı noktaya yayıldı. Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler, Sarılar mahalleleri boşaltıldı. 19 helikopter şu anda müdahale ediyor. Bölgede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, "Bölge çok rüzgarlı ve yangın hızlı şekilde büyüdü. Şu anda benim olduğum bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Orhan Sali, "Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz. Bu noktada yanmış araçalaar bulunuyor." ifadeleerini kullandı.

Orhan Sali'nin A Haber canlı yayınında anlattıkları:

"Burada çok hızlı bir rüzgar var bunun etkisiyle alevler hızlı şekilde yayılmış. Bölgede yanan arabalar da var. Bölgede bir taraftan da söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangından dolayı yükselen dumanlar 5 kilometre mesafeden görülebiliyor. Alevlerin bazı bölgelerde rüzgarın da etkisiyle yükseldiğini görüyoruz. Henüz tam olarak kontrol altına alınmış durumda değil. Çok büyük bir yangın var.

Burada ormanlık alanını tamamının yanmış olduğunu söyleyebiliriz. Alevler her yerden görünüyor ve binaların yanından yükseliyor. Binalarda mahsur kalan kişiler oldu ve onları kurtarmaya yönelik çalışmalar yapıldı."

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