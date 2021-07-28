Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü A Haber canlı yayınında kötü haberi açıkladı

Bugün Antalya Manavgat'ta öğle saatlerinde 4 noktada çıktığı tahmin edilen yangın büyüyerek sürüyor. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Güler, cumartesi akşamına kadar hava sıcaklıklarının 40 ila 44 derece arasında devam edeceğini ifade etti. Öte yandan Güler, yangını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünülen rüzgarın ise kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceğini söyledi. Sıcaklıklar birlikte neminde yükselmesinin yangına olumsuz yönde etki yapması bekleniyor.

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