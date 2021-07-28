Manavgat’taki orman yangını böyle görüntülendi | Yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ederken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de orman yangınını yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi.