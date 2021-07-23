23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Artvin’de sele kapılan vatandaşlar A Haber’e konuştu: Felaketi yaşadık

Artvin’de sele kapılan vatandaşlar A Haber’e konuştu: Felaketi yaşadık

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
ABONE OL
Artvin’de sele kapılan vatandaşlar A Haber’e konuştu: Felaketi yaşadık

Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Sele kapılan vatandaşlar A Haber muhabir Selman Kutlu konuğu oldu ve yaşadıkları dehşeti anlattı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde selin izlerini silmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekipler ara vermeden mücadele sürüyor ve temizlik çalışmaları hemen hemen bitme noktasına geldi.

Bölge bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu selzedeler ile bir araya geldi ve onların yaşadıklarını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Boğulma tehlikesi yaşayan Suzan Güzel:

"Başlarda 30 santim kadar bir su vardı. Bir anda yükseldi toplanmaya çalıştık ama başaramadık. Dışarı çıkmak için camı kırdık ve orada çıktık. Su boğazımıza kadar geliyor. İlerlemeye çalıştık korktum ve geri dönmek istedim. Botla bir arkadaş geldi ve beni karşıya geçirdi."

Selzede Ersin Güzel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Buraya geldiğimde az bir su vardı. İçerideki malları yukarı çıkardık zarar görmesin diye. Suyu kontrol edemedik her yerden dükkana girdi. Kapıyı da açıp dışarı çıkmadık bu sürede.

Sandalye ile camı kırdım o sırada ayağım kesildi. Su bir anda yükseldi zor kurtardık kendimizi. Suyun yüksekliği kısa sürede 2 metreye çıktı. Botla bizim çocukların arkadaşı geldi eşimi ona bindirip gönderdim.

Yüzerek kurtulmaya çalıştım ama bu sürede pis su yutmaya başladım. Nefesim kesildi artık yüzemedim tekrar botla gelip beni kurtardı. Sonra jeneratörün üstüne çıktım oradan da bizi aldılar. O anda sadece torunlarımı düşürdüm."

2 insanın hayatını kurtaran Süleyman Başköşe:

"O bot öyle çocuklar için duruyordu. Şişirdik o anda belki lazım olur diye. O sırada bağırışlar başladı. Biz de hemen yardım koştuk. O anda hiç düşünmedim yardıma koştum. Elimden geleni yaptım."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan afet bölgesinde! BAŞKAN ERDOĞAN AFET BÖLGESİNDE!
Rize yine sular altında! RİZE YİNE SULAR ALTINDA!
İşte selin ve heyelanın bilançosu İŞTE SELİN VE HEYELANIN BİLANÇOSU
Artvin Arhavi'de yeni gelişme! AFAD duyurdu... ARTVİN ARHAVİ'DE YENİ GELİŞME! AFAD DUYURDU...
Doğu Karadeniz'de sağanak sürecek mi? DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK SÜRECEK Mİ?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA