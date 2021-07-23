Artvin’de sele kapılan vatandaşlar A Haber’e konuştu: Felaketi yaşadık

Boğulma tehlikesi yaşayan Suzan Güzel:

"Başlarda 30 santim kadar bir su vardı. Bir anda yükseldi toplanmaya çalıştık ama başaramadık. Dışarı çıkmak için camı kırdık ve orada çıktık. Su boğazımıza kadar geliyor. İlerlemeye çalıştık korktum ve geri dönmek istedim. Botla bir arkadaş geldi ve beni karşıya geçirdi."