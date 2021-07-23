Sel Artvin'i çamura boğdu! Sular çekilince geriye bunlar kaldı

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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