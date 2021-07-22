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AFAD'dan Artvin Arhavi'ye yönelik son dakika açıklaması! 200 kişi tahliye edildi

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Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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AFAD'dan Artvin Arhavi'ye yönelik son dakika açıklaması! 200 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında 200 kişinin tahliye edildiğini duyuruldu. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçmiş olsun dileklerini iletirken bölgede yaraların en kısa sürede devlet tarafından sarılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağış sonucunda bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yağış sebebiyle Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri, olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize'nin Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.

Meteorolojiden bugün alınan verilere göre, Hopa'da 83, Arhavi'de 74, Fındıklı'da 79,6, Çamlıhemşin'de 64,9 ve Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilo yağış düşmüştür. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir. "

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: YARALAR SARILACAK

Aşırı yağışlardan dolayı sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'ye büyük geçmiş olsun. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgededir. Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir.

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