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Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı

Geçtiğimiz haftalarda sele teslim olan Rize, yine sular altında kaldı. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Rize Valisi Çeber'den gelen son dakika açıklamasına göre, mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığını belirtirken 2 köyün de boşaltıldığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 22.07.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 12:15
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Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı

Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

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Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

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Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

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Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı

Rize Valisi Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi.

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Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı

Rize Valisi Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fındıklı ve Ardeşen ilçelerimiz bu kez çok etkilendi. Fırtına vadimiz var oralarda taşmalar oldu. 5 köy yolumuz kapalı. Bunlardan 4'ünü güvenlik nedeniyle biz kapattık. Yoldaki herhangi bir riske karşı. Bir köy yolumuz da heyelan nedeniyle kapalı. Mahsur kalan 2 vatandaşımız vardı. Bunlar Hara Köyü'ndeydi onları da AFAD ekipleri kurtardı. İlçe merkezinde DSİ'ye ait bir duvarda yıkılma oldu. Orada trafiği tedbirli veriyoruz. Aralı Köyü'nde de tedbir amaçlı 2 tane köyümüzü boşalttık.