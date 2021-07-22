Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı

Rize Valisi Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fındıklı ve Ardeşen ilçelerimiz bu kez çok etkilendi. Fırtına vadimiz var oralarda taşmalar oldu. 5 köy yolumuz kapalı. Bunlardan 4'ünü güvenlik nedeniyle biz kapattık. Yoldaki herhangi bir riske karşı. Bir köy yolumuz da heyelan nedeniyle kapalı. Mahsur kalan 2 vatandaşımız vardı. Bunlar Hara Köyü'ndeydi onları da AFAD ekipleri kurtardı. İlçe merkezinde DSİ'ye ait bir duvarda yıkılma oldu. Orada trafiği tedbirli veriyoruz. Aralı Köyü'nde de tedbir amaçlı 2 tane köyümüzü boşalttık.