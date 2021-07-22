Rize yine sular altında: Dereler taştı yollar kapandı
Geçtiğimiz haftalarda sele teslim olan Rize, yine sular altında kaldı. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Rize Valisi Çeber'den gelen son dakika açıklamasına göre, mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığını belirtirken 2 köyün de boşaltıldığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 22.07.2021 10:14Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 12:15