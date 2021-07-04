Mehmet Aydın'ın avukatlarından flaş açıklama! Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk Mehmet Aydın ne zaman ifade verecek?

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu tespit edildi.

Katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı tespit edilirken, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira zarar ettiği belirlendi.