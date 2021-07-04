CHP’nin yalan pompalama merkezini ifşa etti! Terör örgütleriyle ortak ilerliyorlar
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında CHP’nin başını çektiği yalan siyasetine değinildi. CHP önderliğinde, Millet İttifakı’nın yürüttüğü ve terör örgütlerinin de desteğini esirgemediği sistematik yalan ve iftira organizasyonuyla şekillendirilen yalan propagandası, sosyal medyada yaygınlaşma üzerine kurulu ve kamuoyunda sahte gündem oluşturmak üzere çalışıyor. Yalan Üretim Merkezi’nden pompalanan haberlere terör örgütleri de destek veriyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP ve terör örgütlerinin bağını ifşa ederek söz konusu düzeni tüm detaylarıyla anlattı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP'nin savunduğu yalanların merkezini oluşturan 'Yalan Üretim Merkezi'ni tüm detaylarıyla anlattı.
YABANCI KURULUŞLARA VE CHP MEDYASINA SERVİS EDİLİYOR!
Yalan Üretim Merkezi'nde üretilen yalanlar, BBC News, Tele1, Cumhuriyet, Sözcü, DW Türkçe, Halk TV, KRT, Oda TV ve T24'e servis ediliyor.
SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINI YAPIYORLAR!
Firari sanık Can Dündar, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, Firari FETÖ'cü Emre Uslu, Firari FETÖ'cü Said Sefa ve Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan söz konusu yalanların sosyal medya propagandasını yapmak üzere görevlendirilmiş durumdalar.
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI DA DESTEKLİYOR
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, PKK/PYD elebaşı Salih Müslim ile PKK elebaşları Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Murat Karayılan yalanların açık destekçisi.
MİLLET İTTİFAKI'NIN LİDERLERİ KİRLİ DÜZENİN İÇİNDE
Millet İttifakı'nın bileşenleri topyekûn bir biçimde söz konusu yalanları savunup, çekinmeden dillendiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li ortakları toplumda infial uyandırmak için türlü yalanları ortaya atmaktan geri durmuyor.
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