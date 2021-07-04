04 Temmuz 2021, Pazar
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Rakamlarla Çiftlik Bank davası: Vurgunun büyüklüğü ne kadar? Mehmet Aydın'ın cezası ne olacak?
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu ve Aydın dün akşam Türkiye'ye getirildi. 'Tosuncuk' lakaplı Aydın'ın kaç yıl hapsi isteniyor? Davada kaç mağdur var? İşte tüm ayrıntıları ile Çiftlik Bank davası...
Giriş Tarihi: 04.07.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 10:57
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