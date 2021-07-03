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Çiftlik Bank'ın kurucusu “Tosuncuk” bu akşam İstanbul'a getirilecek! 'Tosuncuk'u neler bekliyor?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Çiftlik Bank'ın kurucusu “Tosuncuk” bu akşam İstanbul'a getirilecek! 'Tosuncuk'u neler bekliyor?

Binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da teslim olmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya makamları Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Türkiye'den 3 polisten oluşan özel ekip Brezilya'ya gitti. Mehmet Aydın, akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yargı önünde bir hayli terleyecek. Mehmet aydın neyle suçlanacak? Teslim olması cezasını hafifletir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Mehmet Fatih Önsöz değerlendirdi.

Avukat Mehmet Fatih Önsöz'ün açıklamaları:

"Kendisinin yurt dışına kaçmış olmasından dolayı havalimanına yapılacak gözaltında 'neden kaçtığı ve hangi süreci takip ettiği' sorulacak.

Ardından kendi hakkında açılmış olan bir dava var.

Direkt savcılığa gönderilecek. İlk etapta Emniyet belli başlı soruları soracaktır. Bunun ardından savcılık tarafından geniş çaplı bir sorguya alınacak.

Bursa yapılacak işlemlerin ardından bir karar verilecek. Zaten bugüne kadar yapmış olduklarına bakacak olursak kendisi hakkında açılmış olan bir davaya dahil olacak.

4 bine yakın insanı mağdur etti ve bunun cezasını çekeceğine inanıyoruz.

Teslim olması ve mağduriyetleri gidereceğini ifade etmesi beyan olarak hiçbir şey ifade etmiyor.

Ancak şikayet anında bu mağduriyetin giderilmesi durumunun 3'te 2'lik indirimi var ancak kovuşturma aşamasında normal şartlarda 'etkin pişmanlık' hükümleri gereği 1 bölü 2 cezai indirim yapılıyor. Kişi hakkında 4 bin şikayet var.

Mağduriyerleri giderse bile beraat kararı çıkmasını ve aramızda dolaşmasını asla ve asla beklemiyoruz. Dosyanın detaylarına hakim değiliz ancak genel hatlarıyla bunu söyleyebiliriz."

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