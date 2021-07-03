Çiftlik Bank'ın kurucusu “Tosuncuk” bu akşam İstanbul'a getirilecek! 'Tosuncuk'u neler bekliyor?

Avukat Mehmet Fatih Önsöz'ün açıklamaları:

"Kendisinin yurt dışına kaçmış olmasından dolayı havalimanına yapılacak gözaltında 'neden kaçtığı ve hangi süreci takip ettiği' sorulacak.

Ardından kendi hakkında açılmış olan bir dava var.