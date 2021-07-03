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Kayserili mucit füzeyi andıran deniz aracı yaptı! A Haber ekranlara taşıdı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Kayserili mucit füzeyi andıran deniz aracı yaptı! A Haber ekranlara taşıdı

Kayserili mucit Ali Yiğit, kendi imkanlarıyla füzeyi andıran bir deniz aracı yaptı. Çalışmaları tamamlandığında deniz üzerinde saatte 250/300 km hızla gidebilen, elektrikli olarak geliştirilen deniz aracı yolcu taşımacılığında kullanabilecek. A Haber ekiplerinden Engin Gökdemir’in konuğu olan mucit Ali Yiğit süreci A Haber ekranlarında anlattı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan mucit Ali YİĞİT kendi imkanları ile füzeyi andıran bir deniz aracının prototipini çıkarttı.

300 KM HIZA ULAŞACAK

Çalışmaları tamamlandığında deniz üzerinde saatte 250/300 km hızla gidebilen, elektrikli olarak geliştirilen deniz aracı yolcu taşımacılığında kullanabilecek.

JANDARMAYA HABR VERDİLER

Ali Yiğit'in daha önceki icadının ilk denemelerinde aracının römorkunda deniz aracını gören vatandaşlar füze zannedip jandarmaya haber verdiler. İlk denemesini canlı yayında yapabiliriz.

Ali Yiğit, "Denizlerde bilindiği araçlar yavaş gidiyor. Bu da benim dikkatimi çekti ve bu zaman kaybını ortadan kaldırmak istedim. Bir kertenkele aracılığıyla bunun olabileceğini hayal ettim." dedi.

Yiğit, "Bu hayallerimi projeye çevirdim. Projeyi de pratiğe çevirdin ve yaptığım ön testlerde başarı elde ettim şu anda da elektrikli model ile uğraşıyorum." diye konuştu.

Mucit Ali Yiğit, "Elektrikli model 63 metre uzunluğunda 150 ton ağırlığında 150 kişi taşıma kapasitesinde ve 180/250 km hızda olacak. 1 ay sonra test aşamasına geçecek prototip." şeklinde konuştu.

Mucit Ali Yiğit A Haber'e konuştu

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